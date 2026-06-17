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السر الذي يمنح عينيكِ إشراقة فورية

TYHSRT
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-06-2026 09:38 ص

الوكيل الإخباري-   تُعد الحواجب المرتبة من أبرز عناصر جمال الوجه وإبراز ملامحه، ويمكن الحصول على إطلالة أنيقة خلال ثوانٍ بخطوات بسيطة.

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ويُنصح باستخدام جل الحواجب الشفاف أو الملون لتثبيت الشعيرات ومنحها مظهراً أكثر كثافة وترتيباً، مع الاستعانة بقلم حواجب رفيع لملء الفراغات بشكل طبيعي.


ولإبراز العينين بسرعة، يمكن وضع لمسة خفيفة من الكونسيلر أو الهايلايتر أسفل الحاجب ودمجها برفق، ما يمنح الحواجب مظهراً أكثر تحديداً ورفعاً طبيعياً بأقل جهد.

 

 

 
 


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