السر الذي يمنح عينيكِ إشراقة فورية

الوكيل الإخباري- تُعد الحواجب المرتبة من أبرز عناصر جمال الوجه وإبراز ملامحه، ويمكن الحصول على إطلالة أنيقة خلال ثوانٍ بخطوات بسيطة.

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ويُنصح باستخدام جل الحواجب الشفاف أو الملون لتثبيت الشعيرات ومنحها مظهراً أكثر كثافة وترتيباً، مع الاستعانة بقلم حواجب رفيع لملء الفراغات بشكل طبيعي.