السرّ العلمي للحفاظ على شباب البشرة ومقاومة الشيخوخة المبكرة

الوكيل الإخباري- تضع الأبحاث الجلدية الحديثة مضادات الأكسدة في قلب أي روتين فعّال للحفاظ على نضارة البشرة وشبابها، إذ أصبحت هذه المركبات عناصر ضرورية لحماية الجلد من الشيخوخة المبكرة، ودعم قدرته الطبيعية على الإصلاح والتجدد.

اضافة اعلان



وقد أظهرت دراسات حديثة أن الاستخدام الموضعي لمزيج من مضادات الأكسدة يمكن أن يخفف آثار التلوث على الجلد، ويحافظ على الكولاجين والإيلاستين، ويقلل مؤشرات الالتهاب والإجهاد التأكسدي الذي يسرّع شيخوخة البشرة.



لماذا تحتاج البشرة إلى مضادات الأكسدة

تتعرض البشرة يوميًا لهجوم صامت من الأشعة فوق البنفسجية، والتلوث، وحتى التوتر النفسي وقلة النوم. هذه العوامل ترفع إنتاج الجذور الحرة، المعروفة بأنها جزيئات غير مستقرة تهاجم خلايا الجلد وتُضعف ألياف الكولاجين، مما يتسبب بفقدان الإشراق وتسريع ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.



هنا يأتي دور مضادات الأكسدة، التي تعمل على إبطال مفعول هذه الجزيئات قبل أن تتسبب بالضرر. لكن اللافت أن العلم لم يعد ينظر إليها فقط كخط دفاع وقائي، بل كوسيلة تدعم تجدد البشرة وتحسن وظائفها الحيوية على مستوى الخلية، ما ينعكس مباشرة على الملمس والمرونة واللون الموحد للجلد.

ومن أبرز مضادات الأكسدة المفيدة في هذا المجال:



فيتامين C

يُصنّف فيتامين C كأحد أكثر مضادات الأكسدة قدرة على تعزيز إشراق البشرة ومحاربة آثار التعب والإجهاد البيئي. وهو يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة امتلاءً ومظهرًا أكثر شبابًا، كما يخفف التصبغات الناتجة عن الشمس ويعزز إشراقها.



والأهم أن فعاليته ترتفع عندما يقترن بمكونات داعمة مثل فيتامين E وحمض الفيروليك، إذ تعمل هذه التركيبة بتناغم يمنح البشرة حماية أقوى وأكثر استقرارًا.



حمض الفيروليك

يحظى هذا الحمض باهتمام كبير في مجال الأبحاث التجميلية. فقد أظهرت مراجعة علمية حديثة نشرت عام 2025 أهمية دوره في تقوية الدفاعات المضادة للأكسدة في البشرة، وتحسين ثبات وفعالية الفيتامينات المضادة للأكسدة الأخرى، إضافة إلى مساهمته في الحد من التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.



وهذا ما يجعل منه مكونًا داعمًا لمفعول المكونات الأخرى التي يتواجد معها.

النياسيناميد



يُعد النياسيناميد من أكثر الخيارات توازنًا للعناية بالبشرة الحساسة أو المختلطة أو المعرضة للالتهاب. يتميز هذا المكون بكونه متعدد الفوائد، فهو يساعد على تهدئة الاحمرار، وتنظيم إفراز الدهون، وتقليل مظهر المسام، وتعزيز الحاجز الواقي للبشرة.



كما تشير أبحاث متزايدة إلى دوره في دعم مرونة الجلد وتقليل آثار الالتهاب المزمن المسؤول عن الشيخوخة المبكرة.



الشاي الأخضر والريسفيراتول

من أبرز الاتجاهات العلمية الحديثة أيضًا التركيز على مضادات الأكسدة النباتية، مثل البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر والريسفيراترول المستخرج من قشور العنب والتوت.