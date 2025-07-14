الضوء الأخضر لعلاج التصبغات: حل فعّال ولطيف

الوكيل الإخباري- يُعد الضوء الأخضر أحد العلاجات الحديثة لتصبغات البشرة، ويتميّز بفعاليته في تفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة دون تهيّج أو تقشير.

اضافة اعلان



أبرز الفوائد:

يقلّل إنتاج الميلانين المسؤول عن التصبغات.

يوحّد لون البشرة ويخفف الكلف وآثار الحبوب.

يعزّز الدورة الدموية وتجدد الخلايا.

آمن للبشرة الحساسة ولا يسبب احمرارًا.

متوفر في العيادات والمنزل عبر أجهزة LED.



يناسب الضوء الأخضر من تعاني من تصبغات خفيفة إلى متوسطة، ويُفضّل استخدامه بانتظام للحصول على نتائج فعالة وآمنة.