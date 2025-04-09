الطريقة الصحيحة لوضع الأيشادو

تحضير الجفن: قبل وضع الأيشادو، تأكدي من أن جفنك خالٍ من الزيوت والاحمرار. يمكنك استخدام برايمر الجفون لتثبيت اللون.
اختيار الألوان: احرصي على اختيار الألوان التي تناسب لون بشرتك وتتناسب مع المناسبة التي تحضرين لها. يمكنك استخدام ألوان دافئة مثل البني والبرونزي للمناسبات اليومية، أو الألوان الجريئة مثل الأزرق أو الفضي للظهور المسائي.
التدرج بين الألوان: ابدأي بتطبيق لون فاتح على الجفن المتحرك، ثم استخدمي لوناً أغمق على الزاوية الخارجية للعين. يمكنك استخدام لون أغمق من أجل تحديد شكل العين.
استخدام اللون الفاتح تحت الحاجب: ضعي ظلًا فاتحًا أسفل الحاجب لتحديد المنطقة وإضاءة عينيك.
تحديد العين: استخدمي الآيشادو الداكن على خط الرموش العلوية والسفلية لمنح عينيك تحديدًا رائعًا.
دمج الألوان: لا تنسي دمج الألوان جيدًا باستخدام فرشاة مدمجة للتأكد من الحصول على تأثير ناعم وطبيعي.
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