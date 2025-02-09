الطريقة الصحيحة لوضع المرطب للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة

إليك الطريقة الصحيحة لوضع المرطب للحصول على أفضل نتائج لبشرتك:
تنظيف البشرة أولاً: قبل وضع أي مرطب، تأكدي من أن بشرتك نظيفة تمامًا. استخدمي غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك لإزالة الأوساخ والشوائب.
استخدام التونر (اختياري): بعد تنظيف الوجه، يمكنك استخدام التونر لتوازن مستوى الحموضة في بشرتك، خاصة إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة للبثور.
تجفيف البشرة بلطف: بعد تنظيف البشرة، جففيها برفق باستخدام منشفة ناعمة. لا تفركي البشرة بشدة حتى لا تسببين جفافًا إضافيًا.
وضع المرطب فورًا: للحصول على أفضل تأثير، ضعي المرطب على بشرتك بينما لا تزال رطبة قليلاً. هذا يساعد في الاحتفاظ بالترطيب داخل البشرة ويمنع جفافها.
استخدام الكمية المناسبة: استخدمي كمية صغيرة من المرطب تكفي لتغطية الوجه بالكامل. لا تستخدمي كمية كبيرة لأن ذلك قد يتسبب في انسداد المسام أو زيادة الدهون على الوجه.
التوزيع بلطف: ضعي المرطب على الوجه باستخدام أطراف أصابعك وقومي بتوزيعه بلطف، مع التدليك بحركات دائرية صغيرة. ابدئي من الجبهة، ثم انتقلي إلى الخدين، الأنف، والفك.
التركيز على المناطق الجافة: إذا كنت تعانين من جفاف في مناطق معينة من وجهك، مثل الخدين أو حول الأنف، يمكنك إضافة طبقة إضافية من المرطب لتلك المناطق.
استخدام مرطب نهاري أو ليلي: اختاري مرطبًا يحتوي على SPF (واقي شمس) لاستخدامه في النهار، بينما يمكنك استخدام مرطب غني بالترطيب للعناية الليلية لبشرة أكثر نعومة في الصباح.
عدم نسيان الرقبة: قومي بتوزيع المرطب أيضًا على منطقة الرقبة والصدر لتجنب ظهور التجاعيد المبكرة أو جفاف البشرة في هذه المناطق.
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