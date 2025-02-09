الطريقة الصحيحة لوضع المرطب للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة

الوكيل الإخباري- المرطب هو أحد العناصر الأساسية في روتين العناية بالبشرة، حيث يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والعوامل البيئية الضارة. لكن، للحصول على أفضل النتائج، من المهم استخدامه بالطريقة الصحيحة. في هذه المقالة، سنعرض لكِ الطريقة المثالية لوضع المرطب للحصول على بشرة صحية ومشرقة طوال اليوم.



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إليك الطريقة الصحيحة لوضع المرطب للحصول على أفضل نتائج لبشرتك:

تنظيف البشرة أولاً: قبل وضع أي مرطب، تأكدي من أن بشرتك نظيفة تمامًا. استخدمي غسول الوجه المناسب لنوع بشرتك لإزالة الأوساخ والشوائب.

استخدام التونر (اختياري): بعد تنظيف الوجه، يمكنك استخدام التونر لتوازن مستوى الحموضة في بشرتك، خاصة إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة للبثور.

تجفيف البشرة بلطف: بعد تنظيف البشرة، جففيها برفق باستخدام منشفة ناعمة. لا تفركي البشرة بشدة حتى لا تسببين جفافًا إضافيًا.

وضع المرطب فورًا: للحصول على أفضل تأثير، ضعي المرطب على بشرتك بينما لا تزال رطبة قليلاً. هذا يساعد في الاحتفاظ بالترطيب داخل البشرة ويمنع جفافها.

استخدام الكمية المناسبة: استخدمي كمية صغيرة من المرطب تكفي لتغطية الوجه بالكامل. لا تستخدمي كمية كبيرة لأن ذلك قد يتسبب في انسداد المسام أو زيادة الدهون على الوجه.

التوزيع بلطف: ضعي المرطب على الوجه باستخدام أطراف أصابعك وقومي بتوزيعه بلطف، مع التدليك بحركات دائرية صغيرة. ابدئي من الجبهة، ثم انتقلي إلى الخدين، الأنف، والفك.

التركيز على المناطق الجافة: إذا كنت تعانين من جفاف في مناطق معينة من وجهك، مثل الخدين أو حول الأنف، يمكنك إضافة طبقة إضافية من المرطب لتلك المناطق.

استخدام مرطب نهاري أو ليلي: اختاري مرطبًا يحتوي على SPF (واقي شمس) لاستخدامه في النهار، بينما يمكنك استخدام مرطب غني بالترطيب للعناية الليلية لبشرة أكثر نعومة في الصباح.

عدم نسيان الرقبة: قومي بتوزيع المرطب أيضًا على منطقة الرقبة والصدر لتجنب ظهور التجاعيد المبكرة أو جفاف البشرة في هذه المناطق.