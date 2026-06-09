العطر حتى آخر قطرة.. حيل عملية للاستخدام

الوكيل الإخباري- عند اقتراب نفاد زجاجة عطرك المفضل، غالبًا ما تُهمل الكمية المتبقية، رغم أنها يمكن أن تُستخدم بطرق ذكية تمنحك رائحة منعشة تدوم لفترة أطول.

اضافة اعلان



يمكن الاستفادة من بقايا العطور لتعطير فرشاة الشعر، أو تحويلها إلى بخاخ خفيف للشعر عبر تخفيفها بالماء المقطر. كما يمكن استخدامها لتعطير أربطة الشعر والإكسسوارات، أو وضعها على قطع قطن داخل الخزائن والأدراج لمنح الملابس رائحة لطيفة.



كما يمكن رش العطر على الشماعات قبل تعليق الملابس، أو استخدامه لتعطير الأوشحة والحقائب القماشية، إضافة إلى وضع قطعة قطن معطرة داخل صناديق تخزين الملابس. ويمكن أيضًا الاحتفاظ بكمية صغيرة في عبوة سفر لاستخدامها أثناء التنقل.



وينصح الخبراء بتخزين العطور بعيدًا عن الحرارة، وتجنب الإفراط في رشها على الشعر، مع اختبارها على قطعة قماش قبل الاستخدام. بهذه الطرق يمكن الاستفادة من العطر حتى آخر قطرة بدلًا من التخلص منه.



