العلاج بالإبر الدقيقة للهالات السوداء: حل فعّال دون جراحة

الوكيل الإخباري- العلاج بالإبر الدقيقة (Microneedling) يُعتبر من أبرز الحلول الطبية التجميلية غير الجراحية للتخفيف من الهالات السوداء الغائرة، وتحسين مظهر محيط العين. تعتمد التقنية على استخدام إبر دقيقة تُحدث ثقوباً صغيرة في الجلد لتحفيز إنتاج الكولاجين والإلستين، مما يُعيد للبشرة حيويتها ويُخفف من علامات التعب.

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فعالية العلاج ومتى يُستخدم

هذا العلاج مفيد بشكل خاص للهالات الغائرة الناتجة عن ترقق الجلد وفقدان الحجم، وليس التصبغات أو الانتفاخات، حيث يساعد على ملء المنطقة وتحسين مرونتها وتقليل الخطوط الدقيقة. لا يُنصح به في حالات الأمراض الجلدية النشطة، الحمل، أو البشرة الداكنة جداً دون إشراف طبي.



نتائج سريعة وآمنة

النتائج الأولية تظهر من الجلسة الأولى على شكل إشراق فوري، وتتحسن تدريجياً خلال 3 إلى 5 جلسات تُفصل بينها أسابيع. وتوصى جلسات صيانة كل 3 إلى 6 أشهر للحفاظ على النتيجة.



تحذير من الأدوات المنزلية

رغم انتشار أدوات الوخز المنزلية على مواقع التواصل، يُحذر الخبراء من استخدامها خاصة في محيط العين، إذ قد تسبب التهابات أو ضرراً دائماً بسبب صعوبة التعقيم وسوء الاستخدام.



خلاصة

الـ Microneedling خيار فعّال وآمن في يد مختص، ويمنح حلاً طبيعياً للهالات الغائرة دون الحاجة للجراحة أو الفيلر، شرط استشارة طبيب الجلد أولاً لضمان ملاءمته لحالتك.