العناية بالأظافر بالمِبرد: فوائده وطريقة العناية الصحيحة بالأظافر

الوكيل الإخباري- أوردت مجلة Jolie المعنية بالصحة والجمال أن العناية بالأظافر باستخدام المِبرد تتمتع بالعديد من الفوائد الهامة التي تساعد في الحفاظ على صحة الأظافر. إذ يمنع استخدام المِبرد تعرض الأظافر للتشقق والتقصف والإصابات، كما يعمل على حمايتها من العدوى مثل عدوى الفطريات.

اضافة اعلان



وأوضحت المجلة أنه من الضروري استخدام مِبرد مناسب مثل المِبرد الزجاجي أو الكريستالي، أو المصنوع من الورق المقوى الذي يحتوي على حبيبات يتراوح عددها بين 180 و240 حُبيبة. وأكدت المجلة على ضرورة الابتعاد عن المِبرد المعدني، لأنه قد يُلحق تلفيات بالأظافر.



كما شددت على ضرورة العناية بالأظافر بالمِبرد في اتجاه واحد فقط وليس في كلا الاتجاهين، ويفضل البدء من الحافة الخارجية للأظافر باتجاه المنتصف. وينبغي تجنب الضغط الشديد على الظفر أثناء العناية به، كي لا تتعرض الأظافر للتلف.



وتوصي المجلة بعدم التوغل في معالجة الأظافر حتى عمق الظفر، بل يجب الاكتفاء بمعالجة السطح فقط. وبعد استخدام المِبرد، يجب العناية بالأظافر بواسطة كريم يد أو زيت أظافر غني بالمواد المرطبة لتجنب الجفاف.



بالتالي، يُعد العناية بالأظافر بالمِبرد من الطرق المثلى للحفاظ على صحة الأظافر وحمايتها من المشاكل الصحية المختلفة.