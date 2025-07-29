العناية بالأظافر في الصيف: خطوات بسيطة لحماية الجمال الطبيعي

تشمل خطوات العناية الأساسية:
الترطيب اليومي لليدين والأظافر باستخدام زيوت طبيعية مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند.
تجنب استخدام الأسيتون القاسي في إزالة الطلاء، لأنه يسبب جفاف وتقصف الأظافر.
ارتداء القفازات أثناء التنظيف أو العمل بالماء لفترات طويلة.
الحرص على تناول أطعمة غنية بالبيوتين مثل البيض والمكسرات لدعم نمو الأظافر.
استخدام مقوي أظافر شفاف لحمايتها من التكسر والتقشير.
كما يُنصح بقص الأظافر بانتظام وبشكل مستقيم لتفادي التشقق، والابتعاد عن تعريضها المستمر لأشعة الشمس القوية بدون حماية.
اتباع هذه النصائح البسيطة كفيل بالحفاظ على أظافر صحية وقوية تضيف لمسة أنثوية أنيقة في كل الفصول، خاصة في موسم الصيف النشط.
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