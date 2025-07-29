العناية بالأظافر في الصيف: خطوات بسيطة لحماية الجمال الطبيعي

الوكيل الإخباري- مع ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المستمر لأشعة الشمس والمياه، تصبح الأظافر أكثر عرضة للجفاف والتكسر خلال فصل الصيف. ينصح خبراء التجميل باتباع روتين بسيط وفعّال للحفاظ على صحة الأظافر ومظهرها الأنيق.

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تشمل خطوات العناية الأساسية:

الترطيب اليومي لليدين والأظافر باستخدام زيوت طبيعية مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند.

تجنب استخدام الأسيتون القاسي في إزالة الطلاء، لأنه يسبب جفاف وتقصف الأظافر.

ارتداء القفازات أثناء التنظيف أو العمل بالماء لفترات طويلة.

الحرص على تناول أطعمة غنية بالبيوتين مثل البيض والمكسرات لدعم نمو الأظافر.

استخدام مقوي أظافر شفاف لحمايتها من التكسر والتقشير.



كما يُنصح بقص الأظافر بانتظام وبشكل مستقيم لتفادي التشقق، والابتعاد عن تعريضها المستمر لأشعة الشمس القوية بدون حماية.