الثلاثاء 2025-07-29 03:43 م
 

العناية بالبشرة الحساسة والمكونات التي يجب تجنبها

و
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 02:19 م

الوكيل الإخباري-   تتطلب البشرة الحساسة روتين عناية خاصًا نظراً لتضرر حاجزها الواقي، مما يجعلها عرضة للتهيّج والجفاف. وتكمن الخطوة الأهم في تجنب مكونات قد تؤدي إلى تفاقم حالتها.

❌ مكونات يجب تجنبها:
العطور: حتى الطبيعية منها، تسبب تهيجًا واحمرارًا.
الكبريتات (Sulfates): تساهم في جفاف الجلد.
الكحول: يؤدي إلى تحسس شديد وجفاف.
أحماض التقشير (مثل الغليكوليك والساليسيليك): تضعف حاجز البشرة.
الريتينول ومشتقات فيتامين A: قوية على البشرة الحساسة.
المقشرات الكاشطة: تزيد من التهيج والتلف.
زيوت أساسية معينة: مثل البرغموت، القرفة، البرتقال، الليمون الهندي.

✅ أفضل بدائل للعناية:
منظفات لطيفة خالية من الصابون مثل ماء ميسيلير أو حليب تنظيف.
كريمات مرطبة مهدّئة تحتوي على الألوفيرا أو حمض الهيالورونيك.
واقي شمسي معدني بدلًا من الكيميائي.
مياه حرارية لتهدئة وتنشيط البشرة بعد التنظيف.

📝 نصائح إضافية:
تجنب الماء الساخن عند غسل الوجه.
استخدم منتجات مكتوب عليها "خالٍ من العطور" و"غير مسبب للزيوان".
رطّب البشرة بانتظام وبلطف.
🧴 باتباع هذه الخطوات، يمكن الحفاظ على صحة البشرة الحساسة والحد من تهيّجها بطريقة فعالة وآمنة.

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