العناية بالشعر في الخريف: دليلك لتجنب الجفاف والتساقط

تعبيرية
 
الإثنين، 01-09-2025 01:46 م

الوكيل الإخباري-   مع تغيّر الفصول، يتأثر الشعر بشكل مباشر بالتقلّبات المناخية، ويُعدّ فصل الخريف من أكثر المواسم التي قد تُضعف صحة الشعر بسبب انخفاض درجات الحرارة، قلة الرطوبة، وزيادة معدلات التساقط الموسمي. لذلك، فإن اتباع روتين خاص للعناية بالشعر خلال هذه الفترة يُعدّ خطوة ضرورية للحفاظ على قوته، نعومته ولمعانه.

في هذا المقال، نقدم لكِ نصائح فعالة وسهلة التطبيق للعناية بالشعر في الخريف، تساعدكِ على الوقاية من الجفاف والتكسر، وتعزز نمو الشعر وصحته بشكل طبيعي.

 

 🍂 أفضل نصائح العناية بالشعر في الخريف
1. 💧 الترطيب هو الأساس
مع انخفاض الرطوبة في الجو، يصبح الشعر أكثر عرضة للجفاف والتكسر.
استخدمي شامبو وبلسم مرطّبين.
اختاري ماسكات غنية بالزيوت الطبيعية مثل زيت الأركان أو زيت جوز الهند.
طبّقي حمام زيت أسبوعيًا لترميم الشعر وتعويض الرطوبة المفقودة.

2. ✂️ قصّ الأطراف المتقصفة
الخريف هو الوقت المثالي لقصّ أطراف الشعر بعد الصيف، خاصة إذا كنتِ تعرّضتِ كثيرًا للشمس أو البحر.
قصّي 1-2 سم للتخلص من الأطراف الجافة وإعادة الحيوية لشعركِ.

3. 🌬️ خفّفي من أدوات التصفيف الحرارية
الهواء البارد يكفي لتجفيف الشعر دون الحاجة للمجفف يوميًا.
اتركي شعركِ يجف طبيعيًا قدر الإمكان.
عند استخدام أدوات حرارية، استخدمي دائمًا سيروم حماية من الحرارة.

4. 🍁 عزّزي نظامك الغذائي
يحتاج شعركِ لتغذية إضافية خلال الخريف لمحاربة التساقط الموسمي.
ركّزي على أطعمة غنية بالفيتامينات مثل: البيض، السبانخ، المكسرات، والأفوكادو.
فكّري في تناول مكملات البيوتين أو الزنك بعد استشارة الطبيب.

5. 🧴 اختاري زيوت الشعر المناسبة للموسم
خلال الخريف، ينصح باستخدام زيوت ثقيلة قليلاً لتغذية الشعر:
زيت الخروع: ممتاز لمحاربة التساقط وتعزيز النمو.
زيت اللوز: يرطّب بعمق ويمنح نعومة.
زيت الأرغان: مثالي للشعر الجاف والمجعّد.

6. 🧖‍♀️ دلّكي فروة الرأس بانتظام
تدليك فروة الرأس يُنشّط الدورة الدموية ويعزز نمو الشعر.
استخدمي أطراف أصابعك أو جهاز تدليك.
أضيفي بضع قطرات من زيت النعناع أو إكليل الجبل لتحفيز الفروة.

7. 🧢 احمي شعرك من الرياح الباردة
الرياح الخريفية قد تتسبب في تشابك وتكسّر الشعر.
ارتدي قبعة أو وشاحًا عند الخروج.
اربطي شعركِ بلطف دون شدهِ كثيرًا.

8. 🧼 لا تُفرطي في غسل الشعر
غسل الشعر بكثرة يجرّده من الزيوت الطبيعية التي يحتاجها في الطقس البارد.
اغسليه 2-3 مرات أسبوعيًا.
استخدمي شامبو خفيف (sulfate-free) للحفاظ على التوازن الطبيعي.

💡 معلومة إضافية:
من الطبيعي ملاحظة تساقط بسيط للشعر في الخريف، لكنه مؤقت. إذا زاد بشكل كبير، يُفضّل مراجعة طبيب جلدية أو أخصائي تغذية.

 

 
 
