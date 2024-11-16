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العناية بالشفاه في الشتاء... نصائح ذهبية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 16-11-2024 10:46 ص

الوكيل الإخباري-   مع قدوم فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، تظهر مشاكل البشرة الشائعة وغير المريحة، مثل تشقق وجفاف الشفاه.

فالهواء البارد والجاف يمكن أن يجعلا الشفاه جافة، مما يستدعي عناية إضافية.

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العناية بالشفاه خلال فصل الشتاء
تُعَدّ العناية بالبشرة خلال أشهر الشتاء الجافة أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحتها وترطيبها، وينطبق ذلك أيضًا على الشفاه.


لذلك، نقدم لكِ مجموعة من النصائح والمنتجات التي ستساعدك في العناية بشفتيكِ.


استخدام المرطب بانتظام
استثمري في مرطب شفاه عالي الجودة، غني بالمكونات المغذية والمرطبة، واختاري المنتجات التي تحتوي على مكونات طبيعية مرطبة.


طرق علاج الشفاه الجافة في الشتاء
استخدام مرطب الشفاه: استخدمي مرطب شفاه لطيفًا عدة مرات خلال اليوم وقبل النوم. إذا كانت شفتاكِ جافة ومتشققة بشكل شديد، ففكري في تطبيق مرهم ذي تركيبة غنية، حيث تعمل المراهم على حبس الرطوبة لفترات أطول مقارنة بالزيوت.


حماية الشفاه من الشمس: احرصي على وضع طبقة من مرطب الشفاه غير المهيّج الذي يحتوي على واقٍ من الشمس بعامل حماية SPF 30 أو أعلى قبل الخروج. يساعد ذلك في حماية شفتيك من تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية الضارة حتى في فصل الشتاء.


اتباع هذه الخطوات بانتظام سيساهم في الحفاظ على شفتيك ناعمة ومرطبة طوال موسم الشتاء.
 

فوشيا

 
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