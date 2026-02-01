الأحد 2026-02-01 04:25 م

الفرو بأسلوب غير تقليدي هذا العام

تعبيرية
 
الأحد، 01-02-2026 02:03 م
الوكيل الإخباري-   تستمر موضة الفرو في فرض حضورها اللافت خلال فصل الشتاء، حيث تعكس هذا الموسم لمسة كلاسيكية بارزة عبر المعاطف الكبيرة والناعمة والتصاميم المستوحاة من الفينتاج. وقد ظهرت الصيحة بقوة على منصات عروض الأزياء، كما تبنّتها مدونات الموضة لتصبح القطعة الأساسية في إطلالاتهن الشتوية.اضافة اعلان


أفكار عصرية لتنسيق الفرو
بما أنّ الفرو من أبرز صيحات الموسم، إليك بعض الأفكار لتنسيق معاطف وجاكيتات الفرو بطريقة عصرية وأنيقة تجمع بين الكلاسيكية والحداثة:

الإطلالة الملونة العصرية
اعتمدي معطف الفرو كلاسيكيًا بلون محايد مثل الأبيض أو البني، ونسّقيه مع تنورة قصيرة وتوب بألوان جريئة أو نقوش ملوّنة لخلق تباين أنيق. يمكن إكمال اللوك ببوت طويل بلون المعطف نفسه أو حذاء بكعب بسيط لإضفاء لمسة حيادية متوازنة على الإطلالة بالكامل.

الجاكيت كأساس الإطلالة
برز الفرو هذا الموسم كقطعة رئيسية في الإطلالة، خاصة عند تنسيقه مع فستان قصير أو تنورة ميني وبلوزة صوفية. اختاري جاكيت فرو قصير أو متوسط الطول يتناسب مع طولك، مع حذاء ستيليتو بسيط لإطلالة أنيقة مثالية للمساء.

الفرو على طريقة نجمات هوليوود
لإطلالة تخطف الأنظار، نسّقي معطفًا أبيض مع بنطال رسمي أو جينز بقصة bootcut وبوت عالي باللون الأسود، مع قبعة كبيرة وقفازات جلدية سوداء. هذا اللوك يعيد إلى الأذهان أجواء الأفلام الشتوية ويضفي لمسة راقية وأنيقة على الإطلالة.
 
 


