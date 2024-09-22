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الفستان الأسود... أناقة لافتة على طريقة النجمات

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-09-2024 02:53 م

الوكيل الإخباري-   يُعتبر الفستان الأسود من القطع الأيقونية البارزة في تاريخ الموضة. فقد تم تغيير دلالة هذا الفستان الذي كان يُعد رمزًا للحداد في العصر الفيكتوري، ليصبح رمزًا للتحرر والأناقة والعصرية. ولا يزال الفستان الأسود يحتفظ بمكانة خاصة في عالم الموضة حتى اليوم، ليبقى الخيار الأول والمفضل لدى الكثير من النساء.

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في الفترة الأخيرة، تألقت العديد من النجمات بهذا الفستان الأسود، ونسقنه بطرق وأساليب مختلفة.

 

 ستجدين خيارات متعددة لاعتماد الفستان الأسود المحبوب وتنسيقه على طريقة النجمات، سواء كان طويلًا أو قصيرًا.


فستان أسود طويل وبسيط

اختارت الممثلة اللبنانية سينتيا صموئيل خلال زيارتها الأخيرة إلى دبي فستانًا أسود طويلًا بأكمام طويلة، يتميز بقصة عنق مربعة وربطة عند منطقة الصدر. أما لشعرها فاعتمدت تسريحة الكعكة المرفوعة، فيما جاء مكياجها الناعم مثاليًا لفصل الخريف، مع أحمر شفاه بدرجات اللون البني.

 
فستان ميدي أسود من الجلد

تألقت الإعلامية ديالا مكي بفستان أسود من الجلد من تصميم إيلي صعب. أكملت إطلالتها بشعر مشدود إلى الخلف مع فرق جانبي، ومكياج تميز بتحديد العينين بالآيلاينر الأسود وأحمر الشفاه الأحمر الجريء.

 
فستان أسود عصري للسهرات

إذا كنتِ ترغبين أن تودعي الصيف بإطلالة عصرية مناسبة للسهرات، يمكنكِ الاطلاع على إطلالة الفاشينيستا السعودية لما العقيل، التي اختارت فستانًا أسود مزينًا ببروشين ذهبيين عند منطقة الصدر خلال عطلتها الصيفية في كان. بالنسبة للمكياج، اختارت الألوان الترابية مع تسريحة ذيل الحصان المشدود إلى الخلف.

لمسة من الأحمر على فستانك الأسود

إذا كنتِ ترغبين في إضافة لمسة مميزة على الفستان الأسود، فيمكن أن تشكل إطلالة الفاشينيستا السعودية سوسن القاضي مصدر إلهام لك. اختارت فستانًا أسود مزينًا بوردة حمراء كبيرة. أكملت إطلالتها بتسريحة نصف مرفوعة ومكياج بألوان النود.

 
فستان لحضور حفلات زفاف 

خطفت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال اللبنانية لجين عضاض الأنظار خلال حفل أمفار AMFAR Venezia، الذي جرى على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2024. تألقت بفستان أسود طويل مطرز من تصميم Caroline’s Couture، مع تسريحة شعر مموجة ومكياج ناعم ركز على إبراز جمال عينيها.

استوحي من إطلالتها لحضور حفلات الزفاف هذا الخريف، وتألقي بالفستان الأسود الذي يضفي لمسة من الرقي والتميز على إطلالتك.

 
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