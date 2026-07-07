الفطر يدخل عالم الجمال.. سر جديد لبشرة أكثر نضارة

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الوكيل الإخباري- أصبح الفطر من أبرز المكونات الحديثة في منتجات العناية بالبشرة، بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على تهدئة البشرة، وتقليل الالتهابات والاحمرار، ومكافحة علامات التقدم في السن. اضافة اعلان





ويُستخدم فطر مثل الريشي والشيتاكي والكومبوتشا في مستحضرات التجميل، إذ يساهم بعضها في تحسين مرونة البشرة، وتوحيد لونها وتقليل التصبغات، كما يحتوي فطر الشيتاكي على مركبات مثل حمض الكوجيك المرتبط بتفتيح البشرة.



ولا تقتصر فوائد الفطر على البشرة، إذ يدخل أيضًا في منتجات الشعر لدعم صحة فروة الرأس، وتقليل التهيج، وتعزيز نمو الشعر بفضل احتوائه على فيتامينات ومضادات أكسدة.





