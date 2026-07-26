"الفليب فلوب" يعود بقوة.. من حذاء الشاطئ إلى عالم الموضة - صور

وجاءت عودة «الفليب فلوب» ضمن موجة إحياء صيحات أوائل الألفية (Y2K)، حيث أعاد مستخدمو منصات التواصل تنسيقها مع «الباديكير الفرنسي» الذي أصبح جزءًا من الإطلالة وليس مجرد تفصيل جمالي.
ويظهر «الفرنش تيب» في صيف 2026 بأسلوب أكثر هدوءًا، مع خطوط بيضاء رفيعة وقواعد بألوان حليبية أو وردية شفافة، إلى جانب ألوان صيفية ناعمة مثل الأصفر الزبدي والأزرق السماوي والأخضر الفستقي.
كما تطورت تصاميم «الفليب فلوب» نفسها، بعدما قدمتها دور الأزياء بخامات جلدية فاخرة، ومقدمات مربعة، وكعوب صغيرة أنيقة، لتناسب إطلالات المدينة والسفر إلى جانب الشاطئ.
وتؤكد هذه الصيحة أن التفاصيل البسيطة قد تتحول إلى عناصر أساسية في عالم الموضة، إذ أصبحت ثنائية "الشباشب والباديكير الفرنسي" من أبرز إطلالات صيف 2026.
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