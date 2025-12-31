الفيتامينات الأساسية لتعزيز صحة الشعر ومنع التساقط

ومن أبرز هذه الفيتامينات:
فيتامين A: يحافظ على فروة الرأس والشعر، ويساعد في تجديد الخلايا وإنتاج الزهم الطبيعي. مصادره: البطاطا الحلوة، الجزر، السبانخ، البروكلي، الكبد، صفار البيض، والأسماك الدهنية.
فيتامين B7 (البيوتين): يدعم وظيفة بصيلات الشعر ويمنع ترقق الشعر عند نقصه الحاد. مصادره: صفار البيض، المكسرات، البذور، البقوليات، الشوفان، الموز، والفطر.
فيتامين C: يعزز امتصاص الحديد الضروري لصحة الشعر. مصادره: الجوافة، الكيوي، الفراولة، الفلفل الأحمر، الطماطم، السبانخ.
فيتامين D: يساهم في بدء دورة نمو بصيلات الشعر، ونقصه يرتبط ببعض أنواع التساقط مثل الثعلبة الندبية. مصادره: الأسماك الدهنية، صفار البيض، الحليب المدعم، والتعرض المعتدل للشمس.
فيتامين B9 (حمض الفوليك): يدعم نمو الخلايا وإصلاحها، ونقصه مرتبط بالشيب المبكر وضعف الشعر. مصادره: الخضروات الورقية، البقوليات، المكسرات، والحبوب الكاملة.
