الفيتامينات الأساسية لتعزيز صحة الشعر ومنع التساقط

الوكيل الإخباري- لا تعود مشكلات تساقط الشعر وضعف نموه دائمًا إلى الوراثة، فالعادات الغذائية تلعب دورًا محوريًا في صحة الشعر وقوته. وأكد خبراء التغذية أن نقص الفيتامينات الأساسية ينعكس سلبًا على بصيلات الشعر، بينما يساعد تعويض النقص عبر غذاء متوازن على تحسين الصحة الشعرية.

ومن أبرز هذه الفيتامينات:

فيتامين A: يحافظ على فروة الرأس والشعر، ويساعد في تجديد الخلايا وإنتاج الزهم الطبيعي. مصادره: البطاطا الحلوة، الجزر، السبانخ، البروكلي، الكبد، صفار البيض، والأسماك الدهنية.

فيتامين B7 (البيوتين): يدعم وظيفة بصيلات الشعر ويمنع ترقق الشعر عند نقصه الحاد. مصادره: صفار البيض، المكسرات، البذور، البقوليات، الشوفان، الموز، والفطر.

فيتامين C: يعزز امتصاص الحديد الضروري لصحة الشعر. مصادره: الجوافة، الكيوي، الفراولة، الفلفل الأحمر، الطماطم، السبانخ.

فيتامين D: يساهم في بدء دورة نمو بصيلات الشعر، ونقصه يرتبط ببعض أنواع التساقط مثل الثعلبة الندبية. مصادره: الأسماك الدهنية، صفار البيض، الحليب المدعم، والتعرض المعتدل للشمس.

فيتامين B9 (حمض الفوليك): يدعم نمو الخلايا وإصلاحها، ونقصه مرتبط بالشيب المبكر وضعف الشعر. مصادره: الخضروات الورقية، البقوليات، المكسرات، والحبوب الكاملة.

اتباع نظام غذائي غني بهذه الفيتامينات يُسهم في تعزيز نمو الشعر والحفاظ على صحته ومظهره الصحي.