الكروشيه يتصدر صيحات موضة صيف 2026 - صور

وشملت الصيحات فساتين الكروشيه، والكارديغان، والقبعات، والحقائب، بألوان جريئة وتنسيقات تناسب الإطلالات اليومية والعطلات الصيفية، فيما قدمت علامات عالمية تصاميم مبتكرة تجمع بين الأناقة والراحة.
ولا يقتصر رواج الكروشيه على الجانب الجمالي، بل يعكس أيضاً توجهات الموضة المستدامة، إذ يعتمد على الحرف اليدوية والإنتاج المحدود، ما يجعله خياراً يجمع بين الأناقة والحفاظ على البيئة.
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