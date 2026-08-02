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الكروشيه يتصدر صيحات موضة صيف 2026 - صور

س\ي
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 09:46 ص

الوكيل الإخباري-   عاد الكروشيه بقوة إلى واجهة الموضة في صيف 2026، متصدراً منصات العرض العالمية بتصاميم تجمع بين الحرفية التقليدية والأسلوب العصري، ليصبح من أبرز صيحات الموسم.

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وشملت الصيحات فساتين الكروشيه، والكارديغان، والقبعات، والحقائب، بألوان جريئة وتنسيقات تناسب الإطلالات اليومية والعطلات الصيفية، فيما قدمت علامات عالمية تصاميم مبتكرة تجمع بين الأناقة والراحة.


ولا يقتصر رواج الكروشيه على الجانب الجمالي، بل يعكس أيضاً توجهات الموضة المستدامة، إذ يعتمد على الحرف اليدوية والإنتاج المحدود، ما يجعله خياراً يجمع بين الأناقة والحفاظ على البيئة.

 


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