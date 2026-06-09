الكولاجين بعد العشرينات.. كيف نحافظ عليه؟

وتشير الدراسات إلى أن دعم الكولاجين يمكن أن يتم عبر عدة طرق، أبرزها تناول مكملات الكولاجين المتحلل، والتي قد تساعد في تحسين ترطيب البشرة ومرونتها، مع اختلاف النتائج من شخص لآخر. كما يعد فيتامين C ضروريًا لتحفيز إنتاج الكولاجين، سواء عبر الغذاء أو المستحضرات الموضعية.
ويُعتبر الرتينول من أكثر المكونات فعالية في تعزيز إنتاج الكولاجين وتقليل التجاعيد، إلى جانب الببتيدات التي تحفّز البشرة على إنتاج الكولاجين والإيلاستين.
كما يؤكد الخبراء أن حماية الكولاجين من التلف لا تقل أهمية عن دعمه، خاصة عبر استخدام واقي الشمس يوميًا، وتجنب التدخين، واتباع نمط حياة صحي. أما كريمات الكولاجين فغالبًا تأثيرها سطحي ومؤقت مقارنة بالمكونات المحفزة للإنتاج.
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