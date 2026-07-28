اللؤلؤ يعود ليتصدر عالم المجوهرات في 2026 - صور

الوكيل الإخباري- يعود اللؤلؤ بقوة إلى عالم المجوهرات في موسم 2026، ليس كرمز كلاسيكي للماضي، بل كعنوان جديد للفخامة الهادئة التي تعتمد على الأصالة والتفرد.



ويقدم المصممون اللؤلؤ هذا العام بأساليب عصرية، من الأقراط الناعمة والقلائد البسيطة إلى التصاميم التي تجمع بين اللؤلؤ والذهب والمعادن الطبيعية، مع بروز اللؤلؤ الباروكي غير المنتظم الذي يحتفي بالاختلاف ويمنح كل قطعة طابعًا فريدًا.



ولم يعد اللؤلؤ مقتصرًا على المناسبات الرسمية، بل أصبح جزءًا من الإطلالات اليومية الراقية، إذ يمكن تنسيقه مع الأزياء الكاجوال للحصول على مظهر يجمع بين الفخامة والعصرية.



كما تتنوع ألوانه هذا الموسم بين الأبيض التقليدي، والذهبي، والرمادي اللؤلؤي، ودرجات اللافندر والبني، ما يمنحه حضورًا أكثر مرونة وجاذبية.



ويرى خبراء الموضة أن عودة اللؤلؤ تعكس توجهًا نحو اقتناء قطع مجوهرات تدوم طويلًا، بعيدًا عن صيحات الموضة السريعة.

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