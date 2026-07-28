الثلاثاء 2026-07-28 12:56 م

اللؤلؤ يعود ليتصدر عالم المجوهرات في 2026 - صور

شثي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 12:43 م

الوكيل الإخباري-   يعود اللؤلؤ بقوة إلى عالم المجوهرات في موسم 2026، ليس كرمز كلاسيكي للماضي، بل كعنوان جديد للفخامة الهادئة التي تعتمد على الأصالة والتفرد.

ويقدم المصممون اللؤلؤ هذا العام بأساليب عصرية، من الأقراط الناعمة والقلائد البسيطة إلى التصاميم التي تجمع بين اللؤلؤ والذهب والمعادن الطبيعية، مع بروز اللؤلؤ الباروكي غير المنتظم الذي يحتفي بالاختلاف ويمنح كل قطعة طابعًا فريدًا.

ولم يعد اللؤلؤ مقتصرًا على المناسبات الرسمية، بل أصبح جزءًا من الإطلالات اليومية الراقية، إذ يمكن تنسيقه مع الأزياء الكاجوال للحصول على مظهر يجمع بين الفخامة والعصرية.

كما تتنوع ألوانه هذا الموسم بين الأبيض التقليدي، والذهبي، والرمادي اللؤلؤي، ودرجات اللافندر والبني، ما يمنحه حضورًا أكثر مرونة وجاذبية.

ويرى خبراء الموضة أن عودة اللؤلؤ تعكس توجهًا نحو اقتناء قطع مجوهرات تدوم طويلًا، بعيدًا عن صيحات الموضة السريعة.

اضافة اعلان

 


Image1_7202628124231250597308.jpg


Image1_7202628124237311533160.jpgImage1_7202628124243679668418.jpg

 


Image1_7202628124612261314645.jpg 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

سشي

المرأة والجمال غسل الوجه 60 ثانية.. السر الجديد لبشرة أكثر نضارة

سلطة إقليم البترا: 595 زائرا للمدينة خلال أول أيام عيد الفطر

أخبار محلية فنادق وأدلاء السياح في البترا يثمنون حزمة القرارات الحكومية الداعمة للقطاع السياحي

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول

أخبار الشركات هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول

الغذاء والدواء تطلق ورشة لتعزيز سلامة الغذاء في المنشآت السياحية

أخبار محلية الغذاء والدواء تطلق ورشة لتعزيز سلامة الغذاء في المنشآت السياحية

شثي

المرأة والجمال اللؤلؤ يعود ليتصدر عالم المجوهرات في 2026 - صور

ثق

طب وصحة قبل النوم.. تجنب هذه الأطعمة لتنام بشكل أفضل

سصشي

فن ومشاهير شاهد عطلة خاصة.. نجمان يخطفان الأنظار في الساحل الشمالي



 
 






الأكثر مشاهدة

 