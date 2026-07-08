الماء وحده لا يكفي.. خطأ يومي يضر بشرتك

وينصح الخبراء باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع البشرة مرتين يومياً، صباحاً ومساءً، للحفاظ على نظافة المسام ورطوبة الجلد، مع تطبيق مرطب مناسب لحماية حاجز البشرة.
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