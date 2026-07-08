الماء وحده لا يكفي.. خطأ يومي يضر بشرتك

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الوكيل الإخباري- يحذر خبراء العناية بالبشرة وأطباء الجلد من الاكتفاء بالماء لغسل الوجه، مؤكدين أنه لا يزيل الدهون المتراكمة، وبقايا المكياج وواقي الشمس والملوثات بشكل كافٍ، ما قد يؤدي إلى انسداد المسام وظهور البثور وشحوب البشرة. اضافة اعلان





وينصح الخبراء باستخدام غسول لطيف مناسب لنوع البشرة مرتين يومياً، صباحاً ومساءً، للحفاظ على نظافة المسام ورطوبة الجلد، مع تطبيق مرطب مناسب لحماية حاجز البشرة.





