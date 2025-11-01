المكونات النشطة المُغلّفة.. تكنولوجيا جديدة للعناية بالبشرة

الوكيل الإخباري- تغليف المكونات النشطة أصبح توجّهًا حديثًا في مستحضرات العناية بالبشرة، بهدف حماية المكونات الحساسة وضمان فعاليتها لفترة أطول، مع تحسين امتصاصها ووصولها إلى الطبقات العميقة للجلد.

أهمية التغليف:

المكونات مثل الفيتامين C، الريتينول، والبيبتيدات قوية لكنها حساسة للهواء والضوء والحرارة.

التغليف يحمي هذه المكونات داخل كبسولات دقيقة ويضمن إطلاقها تدريجيًا لمنع التهيج وإطالة مفعولها.

بعض التقنيات المتقدمة توفق بين إطلاق المكونات وإيقاع البشرة البيولوجي، ما يعرف بـ"كرونوبيولوجيا الجلد"، لضمان وصول العنصر النشط في الوقت المناسب.



فوائد تقنية التغليف:

ثبات المكونات النشطة وحمايتها من التأكسد.

توصيل المكونات إلى عمق البشرة بفعالية أكبر.

إطلاق تدريجي يقلل التهيج ويطيل مفعولها.

تحسين نتائج العناية بالبشرة بشكل علمي، وليس تسويقيًا فقط.



روتين عناية مناسب للبشرة:

تنظيف البشرة بلطف وتطبيق المرطب بعدها.

استخدام واقي شمسي يوميًا بعامل 30 SPF أو أكثر.

شرب 8 أكواب ماء يوميًا وتقليل الأطعمة السكرية والمقلية.

الحصول على نوم كافٍ وممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

تقشير البشرة مرة أو مرتين أسبوعيًا باستخدام منتجات مناسبة لنوع البشرة.

استشارة مختصين لتحديد نوع البشرة والأساليب المثلى للعناية.