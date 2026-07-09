المكوّن الأزرق.. ثورة جديدة في عالم العناية بالبشرة

الوكيل الإخباري- يُحدث "المكوّن الأزرق"، المستخلص من الطحالب البحرية النادرة وزهور مثل البابونج الألماني والتانسي الأزرق، تحولاً في عالم العناية بالبشرة بفضل احتوائه على "الأزولين" ومضادات أكسدة قوية.

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