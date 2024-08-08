النمش الزائف أحدث صيحات عالم التجميل

الوكيل الإخباري- يمثل النمش الزائف "Fake Freckles" أحدث صيحات عالم التجميل حالياً، ليمنح المرأة إطلالة جذابة ولافتة للأنظار.



وقال فنان التجميل الألماني باتريك مالدينغر إن صيحة النمش الزائف الرائجة بقوة حالياً لا تمثل اتجاهاً مؤقتاً في عالم التجميل، وإنما اتجاهاً مستمراً يمكن التألق به كل عام.

وأوضح أن أسهل طريقة لتطبيق النمش الزائف تتمثل في استعمال أقلام النمش المخصصة لهذا الغرض.



ظلال جفون بنية

وكبديل يمكن أيضاً استخدام ظلال جفون مطفأة ذات لون بني فاتح إلى متوسط، ثم تطبيقه بواسطة فرشاة مدببة، حيث يتم وضع نقاط صغيرة على الأنف أولا، ثم وضع نقاط باتجاه الخارج نحو عظام الوجنات.

وللحصول على مظهر أكثر طبيعية قدر الإمكان، ينبغي وضع النقاط بطريقة عشوائية وبأحجام مختلفة.



الوشم

ومَن ترغب في التمتع بالنمش المزيف على مدار فترة زمنية طويلة، فيمكنها اللجوء إلى الوشم، مع العلم بأن الوشم يصبح شاحباً مع مرور الوقت.

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة أوتا شلوسبيرغر أن الوشم يتسبب في تدمير جزء من طبقة الجلد المسؤولة عن توفير الحماية من الشمس، وبالتالي لا تتوفر لهذا الجزء حماية جيدة من أشعة الشمس بغض النظر عن مقدار الكريم الواقي من الشمس، الذي يتم وضعه.

وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية الألمانية أنه عند الرغبة في إزالة النمش الزائف الموشوم بواسطة الليزر، فينبغي عدم القيام بذلك خلال فصل الصيف، نظراً لأن الجلد يجب أن يظل محمياً من الشمس لمدة ثمانية أسابيع على الأقل بعد إزالة أصباغ الوشم بواسطة الليزر.



المكياج المناسب

وعن المكياج المناسب، أوضح فنان التجميل الألماني أن المكياج البسيط يتناسب مع النمش المزيف، حيث إنه يسلط الضوء عليه ويجعله محور الإطلالة.

ولهذا الغرض ينبغي وضع القليل من كريم الأساس (الفاونديشن)، بحيث يكون النمش المزيف مرئياً، كما ينبغي أن يتحلى مكياج العيون بالرقة، مع التركيز على الرموش. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع القليل من أحمر الخدود أو تطبيق ملمع الشفاه.