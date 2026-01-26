الإثنين 2026-01-26 12:41 م

الوشاح المثلث إكسسوار يجمع الدفء والأناقة

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-  يتصدّر الوشاح المثلث صيحات موضة هذا الموسم بفضل سهولة ارتدائه وقدرته على التنسيق مع مختلف القطع. فهو ليس مجرّد وشاح عادي، بل قطعة أساسية تضيف لمسة مميّزة وأناقة ناعمة إلى إطلالتكِ الشتوية.اضافة اعلان


الوشاح المثلث موضة شتاء 2026
يجمع الوشاح المثلث بين النعومة والأناقة، ويعبّر عن شخصيتكِ بأسلوبكِ الخاص. يمكن تنسيقه بطرق متعدّدة، سواء بلفّه حول الرقبة، أو اعتماده على الرأس، وحتى تزيين الحقائب به. ويتوفّر بخامات فاخرة، من بينها الصوف والكشمير، المناسبة لأيام الشتاء الباردة.

وتقدّم دور الأزياء العالمية تشكيلة واسعة من الأوشحة المثلثة بتصاميم وألوان متنوّعة. سواء كنتِ تبحثين عن إكسسوار يُنسّق فوق طبقات الملابس، أو قطعة تضيف لمسة أنيقة إلى معاطف الشتاء، يبقى الوشاح المثلث خيارًا يضفي رقيًّا وأناقة على إطلالتكِ الشتوية.

الوشاح المثلث Daughter&: من الكشمير الناعم
تقدّم Daughter& مجموعة من الأوشحة المثلثة المصنوعة من الكشمير الاسكتلندي الناعم، التي تتميّز بتعدّد استخداماتها وسهولة ارتدائها.

 
 


