انتفاخ الوجه صباحاً؟ إليكِ أسرار التخلص منه في دقائق

10:59 ص

الوكيل الإخباري- يُعد انتفاخ الوجه والعينين صباحاً من المشكلات الشائعة التي قد تظهر رغم الحصول على نوم كافٍ، وغالباً ما يرتبط باحتباس السوائل، وقلة النوم، والإفراط في تناول الملح، وبعض العادات اليومية. اضافة اعلان





وللتخفيف من الانتفاخ، ينصح الخبراء بشرب كوب من الماء فور الاستيقاظ، وغسل الوجه بالماء البارد، واستخدام كمادات باردة أو ملاعق مبردة على منطقة العينين، إضافة إلى تدليك الوجه بلطف لتحفيز الدورة الدموية وتصريف السوائل.



كما يساعد رفع الرأس قليلاً أثناء النوم، وتقليل الملح في وجبة العشاء، والحصول على نوم منتظم، وترطيب البشرة، وتناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم مثل الموز والأفوكادو، في الحفاظ على مظهر أكثر نضارة.



ويؤكد الخبراء أن استمرار الانتفاخ لفترات طويلة أو ظهوره بشكل مفاجئ مع أعراض أخرى مثل الألم أو الاحمرار يستدعي استشارة الطبيب لتحديد السبب.









