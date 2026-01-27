بخاخات تحمي الشعر الناعم من الحرارة

الوكيل الإخباري- تستخدم المرأة أدوات تصفيف الشعر بمختلف أنواعها، سواء لتجفيفه بالمجفف، أو لفرده، أو لتجعيده والحصول على تموّجات طبيعية. غير أنّ الاستعمال المتكرّر لهذه الأدوات قد يعرّض الشعر للتلف، ومن هنا برزت أهمية منتجات الحماية من الحرارة.

اضافة اعلان

أبرز المنتجات التي تحمي الشعر الناعم من الحرارة



تملكين على الأرجح مجموعة متنوّعة من أدوات تصفيف الشعر، وقد تميلين إلى تجربة كل جهاز جديد يظهر في الأسواق. لكن يجدر الانتباه إلى أن الاستخدام المتكرّر لهذه الأدوات، خاصة على الشعر الخفيف، قد يؤدي إلى التقصّف والتلف. من هنا تبرز أهمية واقيات الشعر من الحرارة، إذ تساعد على حماية الخصلات من خلال الحفاظ على الرطوبة، والحد من التقصّف، وتنعيم الشعر للتقليل من التجعّد.

وعند اختيار منتجات الحماية من الحرارة، احرصي على أن تكون خفيفة القوام، قليلة الزيوت، وتحتوي على مكوّنات تُشكّل طبقة رقيقة تحمي الشعر من دون أن تثقله. في هذا الموضوع، نقدّم لكِ أبرز بخاخات الحماية من الحرارة المصمّمة خصيصاً للشعر الخفيف.

بخاخ Oribe: يحمي الشعر من الحرارة حتى 450 درجة

يُستخدم Oribe Royal Blowout Heat Styling Spray كجزء من روتين التصفيف بالحرارة، إذ لا يقتصر دوره على الحماية فحسب، بل يساهم في تحسين ملمس الشعر ومظهره. فببضع رشّات خفيفة، يساعد على تنعيم الخصلات ومنحها لمعاناً ملحوظاً، إلى جانب تسريع عملية التجفيف. كما يؤمّن حماية للشعر من الحرارة حتى 450 درجة فهرنهايت.