بخاخات تحمي الشعر الناعم من الحرارة

تملكين على الأرجح مجموعة متنوّعة من أدوات تصفيف الشعر، وقد تميلين إلى تجربة كل جهاز جديد يظهر في الأسواق. لكن يجدر الانتباه إلى أن الاستخدام المتكرّر لهذه الأدوات، خاصة على الشعر الخفيف، قد يؤدي إلى التقصّف والتلف. من هنا تبرز أهمية واقيات الشعر من الحرارة، إذ تساعد على حماية الخصلات من خلال الحفاظ على الرطوبة، والحد من التقصّف، وتنعيم الشعر للتقليل من التجعّد.
يُستخدم Oribe Royal Blowout Heat Styling Spray كجزء من روتين التصفيف بالحرارة، إذ لا يقتصر دوره على الحماية فحسب، بل يساهم في تحسين ملمس الشعر ومظهره. فببضع رشّات خفيفة، يساعد على تنعيم الخصلات ومنحها لمعاناً ملحوظاً، إلى جانب تسريع عملية التجفيف. كما يؤمّن حماية للشعر من الحرارة حتى 450 درجة فهرنهايت.
تشابك الشعر مشكلة شائعة، لكن بخاخ Living Proof Leave-In Conditioning Spray الذي يُترك على الشعر يقدّم حلاً عملياً لها. فهو يوفّر ترطيباً خفيفاً يدوم طوال اليوم، ويسهّل فكّ التشابك بسرعة وفاعلية، كما يساعد على الحدّ من التقصّف، إلى جانب دوره في حماية الشعر من حرارة أدوات التصفيف، للحفاظ على شعر صحي ولامع.
