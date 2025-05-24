بخطوات بسيطة.. حضّري صابون جل لتمشيط الحواجب في المنزل

الوكيل الإخباري- في عالم الجمال، أصبحت الحواجب المرتبة والممشطة جيدًا جزءًا أساسيًا من الإطلالة اليومية. ومع انتشار صابون الحواجب (Soap Brows) كوسيلة فعالة لتثبيت الشعيرات وإبراز جمال العينين، بات من السهل تحضير هذا المنتج الجمالي في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وطبيعية وآمنة.



المكونات:

ملعقة صغيرة من صابون جلسرين شفاف (يفضل غير معطر ولطيف على البشرة)

ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء مقطر

نصف ملعقة صغيرة من جل الصبار الطبيعي (اختياري لترطيب الحواجب)

علبة صغيرة محكمة الإغلاق

فرشاة حواجب أو فرشاة ماسكارا نظيفة

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خطوات التحضير:

ابشري قطعة صغيرة من صابون الجلسرين وضعيها في وعاء نظيف.

أضيفي القليل من ماء الورد تدريجيًا مع التقليب حتى يذوب الصابون ويتحول إلى قوام هلامي (جل).

يمكنك إضافة جل الصبار في هذه المرحلة للحصول على ملمس أكثر نعومة وفائدة إضافية للشعيرات.

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

اسكبي الخليط في علبة نظيفة ومحكمة الغلق، واتركيه ليبرد تمامًا.



طريقة الاستخدام:

بلّلي فرشاة الحواجب قليلًا بالماء، ثم مرّريها على سطح الصابون الجل.

مشطي حواجبك بلطف إلى الأعلى أو حسب الشكل الذي تفضلينه.

اتركيه ليجف ويثبت الحواجب بشكل طبيعي يدوم طوال اليوم.



ملاحظات مهمة:

تأكدي من استخدام مكونات طبيعية ومناسبة لبشرتك لتجنب أي تحسس.

احفظي الجل في مكان بارد وجاف، واستخدميه في غضون شهرين من التحضير.