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بدائل كريم الأساس لبشرة ناعمة ومشرقة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 07-06-2026 11:05 م
الوكيل الإخباري-   لم يعد كريم الأساس الخيار الوحيد للحصول على بشرة موحّدة ومشرقة، إذ توفّر مستحضرات حديثة تجمع بين التغطية الخفيفة والترطيب والحماية، ما يمنح البشرة مظهراً طبيعياً ومريحاً طوال اليوم.اضافة اعلان


وتشمل أبرز البدائل كريمات الـCC، والسيرومات الملوّنة، والمرطبات الملوّنة المزودة بعامل حماية من الشمس، والتي تساعد على توحيد لون البشرة وتعزيز إشراقتها دون الإحساس بثقل المكياج التقليدي.

ومن بين الخيارات البارزة، يقدّم CC Creme من Erborian تغطية خفيفة ولمسة طبيعية، إذ يتحول من كريم أبيض إلى لون يتكيف مع البشرة عند التطبيق.

كما يوفر CC+ Nude Glow من IT Cosmetics مزيجاً من الترطيب والتغطية المتوسطة مع لمسة مشرقة، ما يجعله مناسباً للإطلالات اليومية الخفيفة.

أما Fit Me BB Nude SPF50 من Maybelline فيجمع بين الترطيب والحماية من الشمس بفضل احتوائه على عامل حماية SPF 50، إلى جانب مكونات مثل النياسيناميد وحمض الهيالورونيك.

ويُعد Veil Hydrating Skin Tint من Hourglass خياراً مناسباً لمن يبحثن عن ترطيب يدوم طويلاً مع تغطية خفيفة ولمسة نهائية مشرقة.

في المقابل، يوفر Tinted Moisturizer Natural Dewy من Laura Mercier تغطية قابلة للبناء مع ترطيب طويل الأمد وعامل حماية SPF 30، ما يجعله مناسباً للاستخدام اليومي والمناسبات الخفيفة.

وتمنح هذه المنتجات البشرة مظهراً أكثر طبيعية مع الحفاظ على الترطيب والإشراق، لتكون بديلاً عملياً لكريمات الأساس التقليدية في الاستخدام اليومي.
 
 


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