الإثنين 2025-06-23 01:05 م
 

بدائل لفيلر أسفل العينين.. مظهر صحي بخيارات متنوعة

بربر
تعبيرية
 
الإثنين، 23-06-2025 12:41 م
الوكيل الإخباري-   تُعد منطقة أسفل العين من أكثر المناطق التي تُظهر التعب أو التقدّم في العمر، ما يدفع الكثيرين للجوء إلى الفيلر لإخفاء الهالات أو التجاويف. لكن، ماذا لو كنتِ تفضلين بدائل طبيعية أو أقل تدخلًا؟ إليكِ أبرز البدائل التي تمنحكِ مظهرًا أكثر إشراقًا دون إبر:اضافة اعلان


🌿 1. الكريمات الغنية بالريتينول والكافيين
الريتينول يساعد على تحفيز الكولاجين وشد الجلد.
الكافيين يقلل الانتفاخ ويشد الأوعية الدموية تحت العين.
استخدميها بانتظام مساءً ولا تنسي واقي الشمس صباحًا.

🧊 2. كمادات باردة ومساج خفيف
استخدام ملاعق باردة أو رولات اليشم يمكن أن يخفف الانتفاخ ويحفز الدورة الدموية.
جرّبي وضع شرائح الخيار أو أكياس الشاي الأخضر المبردة لـ10 دقائق يوميًا.

🧴 3. النياسيناميد وحمض الهيالورونيك
النياسيناميد يُفتّح لون الجلد ويوحده.
حمض الهيالورونيك يرطب ويملأ الخطوط الرفيعة مؤقتًا.
اختاري سيروم مخصص للعين يحتوي على هذه المكونات.

🥦 4. النظام الغذائي والترطيب
قلة الماء ونقص الحديد أو فيتامين B12 قد يسببان هالات داكنة.
احرصي على شرب كميات كافية من الماء، وتناولي خضروات داكنة، وأسماك غنية بالأوميغا 3.

💡 5. الليزر والتقشير الخفيف
الليزر الجزئي أو تقشير الجلد الكيميائي السطحي يمكن أن يحفّز إنتاج الكولاجين ويحسن ملمس الجلد.
يُفضَّل إجراؤها لدى طبيب مختص بعد التقييم.

✨ 6. الكونسيلر المناسب
استخدام كونسيلر بتركيبة خفيفة ولون مصحح (خوخي أو برتقالي) يخفي الهالات بشكل فعّال دون إبراز التجاعيد.

✅ نصيحة أخيرة:
ليس كل تجويف يحتاج إلى فيلر. أحيانًا، ترطيب الجلد، تحسين النوم والتغذية، واستخدام منتجات مناسبة كفيلة بإعادة الإشراق لمنطقة أسفل العين.
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

فلسطين شهداء بينهم 10 من منتظري المساعدات غرب مدينة رفح جنوب القطاع

قلقفل

فن ومشاهير دموع نجوم سوريا على مجزرة كنيسة مار الياس بدمشق

قثلقل

فن ومشاهير تلقيا تهديدات واتهامات بالتشبيح.. هذا ما حصل مع فنان سوري شهير وزوجته (صور)

ريبر

المرأة والجمال أفضل ثمانية حلول لحماية البشرة والشعر من كلور حمام السباحة

بنك الاتحاد يوقع اتفاقية استراتيجية مع وقف ثريد ليصبح أول بنك داعم لبرنامج الوجبات الأسبوعية

أخبار الشركات بنك الاتحاد يوقع اتفاقية استراتيجية مع وقف ثريد ليصبح أول بنك داعم لبرنامج الوجبات الأسبوعية

بربربر

المرأة والجمال صبغات الشفاه موضة صيف 2025.. إليكِ مجموعة مختارة لإطلالة تدوم طويلاً

يؤ

طب وصحة النوم الجيد مفتاح الصحة وطول العمر.. 4 عادات بسيطة تُحدث فرقاً كبيراً

بربر

المرأة والجمال بدائل لفيلر أسفل العينين.. مظهر صحي بخيارات متنوعة



 
 





الأكثر مشاهدة