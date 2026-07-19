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بدلاً من المكملات.. طرق طبيعية لدعم الكولاجين والحفاظ على نضارة البشرة

قثصف
تعبيرية
 
الأحد، 19-07-2026 11:59 ص
الوكيل الإخباري-   تنتشر مكملات الكولاجين كحل للحفاظ على نضارة البشرة وقوة العضلات، لكن خبراء الصحة يؤكدون أن تعزيز هذا البروتين يمكن أن يتم بطرق طبيعية أكثر فاعلية عبر التغذية السليمة.اضافة اعلان


وينخفض إنتاج الكولاجين في الجسم تدريجياً بعد منتصف العشرينات، لذلك ينصح الخبراء بتناول أطعمة غنية بفيتامين C مثل الحمضيات والخضروات البرتقالية، إضافة إلى مرق العظام والبيض، لدعم إنتاج الكولاجين.

كما يحذر الأطباء من عادات تسرّع فقدانه، أبرزها الإفراط في تناول السكر  ، مع التأكيد على أهمية استخدام واقي الشمس يومياً لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

أما مكملات الكولاجين، فيشير مختصون إلى أن فعاليتها لا تزال محل نقاش، إذ يقوم الجسم بتفكيكها إلى أحماض أمينية قبل امتصاصها، ما يجعل النظام الغذائي المتوازن خياراً أساسياً لدعم صحة البشرة.
 
 


gnews

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