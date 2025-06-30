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بذور الكتان.. هذه أبرز فوائدها التجميلية للبشرة والشعر

لالبا
تعبيرية
 
الإثنين، 30-06-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-   برزت بذور الكتان في الآونة الأخيرة كعنصر أساسي في الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتينات والألياف، إلا أن فوائدها تتعدى الصحة لتشمل العناية بالبشرة والشعر أيضًا.

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تركيبة غذائية قوية
تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميغا 3 الدهنية، البروتينات، الألياف، والفيتامينات مثل B1، إلى جانب معادن مهمة كالكالسيوم، الحديد والمغنيزيوم، مما يجعلها فعالة في دعم الصحة العامة، خاصة في خفض الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.


فوائد للبشرة
تُرطب البشرة وتحافظ على شبابها، كما تساعد في علاج حب الشباب، الإكزيما، الصدفية، والالتهابات الجلدية. تعزز نضارة البشرة وتُقلل من الاحمرار والتجاعيد بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3.


عناية متكاملة بالشعر
تُغذي بذور الكتان بصيلات الشعر، وتُساعد في تقليل التساقط وتحسين مرونة الشعر ولمعانه. غناها بالمغنيزيوم يُسهم في تهدئة فروة الرأس وتقليل الالتهاب.


الاستخدام الموضعي
يمكن تحضير جل بذور الكتان عبر غليها في الماء واستخدام الهلام الناتج كقناع للبشرة أو بديل للكونديشنر. كما يُستخدم زيتها لترطيب الجلد والشعر، ويمكن تعزيز فعاليته بإضافة مكونات طبيعية مثل العسل أو زيت الزيتون.


نصيحة خبراء التغذية:
يُنصح بتناول ملعقة طعام من بذور الكتان المطحونة يوميًا مع كمية كافية من الماء، أو إضافتها إلى الأطعمة كالعصائر والسلطات والمخبوزات لتحقيق أقصى استفادة صحية وجمالية.

 

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