الثلاثاء 2025-06-03 01:51 م
 

بشرة العيد تبدأ من الآن… أسرار النضارة في المنزل

بيببي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 03-06-2025 01:41 م

الوكيل الإخباري-   مع اقتراب عيد الأضحى، تسعى الكثير من السيدات إلى العناية ببشرتهن للحصول على إطلالة نضرة ومشرقة. ومن أبرز خطوات التحضير هو تنيور البشرة، أي تفتيحها وتنظيفها بلطف لإزالة آثار التعب والبقع الداكنة.

اضافة اعلان

 

ما هو تنيور البشرة؟
هو روتين تجميلي يعتمد على تنظيف البشرة بعمق، وتقشيرها، ثم استخدام خلطات طبيعية أو كريمات مخصصة للتفتيح، مما يمنح الوجه إشراقة طبيعية ولمسة ناعمة.

طرق بسيطة لتنيور البشرة في المنزل:
• تقشير طبيعي: استخدمي خليط السكر والعسل مرة أسبوعيًا لإزالة الخلايا الميتة.
• قناع التفتيح: امزجي الزبادي مع القليل من الكركم والعسل، وضعيه على الوجه لمدة 15 دقيقة.
• الترطيب اليومي: لا تهملي كريم الترطيب، خاصة في الليل.
• الوقاية من الشمس: استخدمي واقي الشمس يوميًا لحماية بشرتك من التصبغات

 

لبنان 24

 

 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية إعلان هام من أمانة عمان حول دوام المسالخ خلال العيد

بيببي

المرأة والجمال بشرة العيد تبدأ من الآن… أسرار النضارة في المنزل

يقل

طب وصحة سبب غير متوقع للتعب المتزايد.. ما هو؟

السجن المركزي في كراتشي

عربي ودولي هزات أرضية تتحول إلى أكبر عملية هروب من السجون في تاريخ باكستان

برلبلر

طب وصحة هل تكفي ثلاث ساعات للحصول على قسط كاف من النوم؟

ا

أخبار محلية ملتقى سيدات الأعمال يطلق منصة مجانية للإقلاع عن التدخين

ب

أخبار محلية الصفدي يستقبل لجنة الشراكات والتعاون الأمني في الناتو

زلزال

عربي ودولي زلزال يضرب تركيا .. وفاة فتاة بسبب 'الهلع' وعشرات الاصابات



 
 





الأكثر مشاهدة