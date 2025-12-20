السبت 2025-12-20 03:32 م

بشرة كورية مثالية.. خطوات روتين العناية اليومي لتحقيق وجه موحد اللون

ق
تعبيرية
السبت، 20-12-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري-   مع انتشار تريندات العناية بالبشرة على الطريقة الكورية، يمكن الحصول على بشرة موحدة اللون ومشدودة وخالية من المشاكل باتباع روتين الكوريات، وفقًا لمجلة Vogue:

اضافة اعلان


روتين العناية بالبشرة الكوري:
منظف البشرة: غسل البشرة مرتين يوميًا لإزالة الأتربة والعرق وبقايا المكياج ومنع انسداد المسام.
مقشر البشرة: استخدام مقشر مناسب مرة إلى مرتين أسبوعيًا للتخلص من خلايا الجلد الميت وشد البشرة.
التونر: تطبيقه يوميًا لترطيب البشرة وتوحيد لونها ومقاومة البقع والتصبغات.
السيروم: يزوّد البشرة بالفيتامينات والزيوت الطبيعية لتعزيز الترطيب ومرونة الجلد ومكافحة التجاعيد.
كريم العين: يُستعمل قبل النوم لمعالجة الهالات السوداء والانتفاخات وشد الجلد حول العينين.
كريم الترطيب: يغلق الروتين بترطيب غني بالمكونات الطبيعية لتعزيز حاجز البشرة ومنع المشكلات.

 

باتباع هذا الروتين اليومي والأسبوعي، يمكن الحصول على بشرة صحية ومشرقة ومشدودة على الطريقة الكورية.

 

اليوم السابع 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ة

أخبار محلية رئاسة الوزراء تعقد ورشة للأمناء والمدراء العامين حول تقييم الأداء الوظيفي

ة

عربي ودولي المؤسسات الإماراتية الإنسانية تتعاون في تجهيز حمولة سفينة "محمد بن راشد" المتجهة لغزة

لا

منوعات مدينة يتجمد فيها كل شيء.. كيف ينجو البشر في أبرد بقعة مأهولة بالعالم؟

و

ترند حقيقة اعتذار الحكم السويدي للجماهير الأردنية

و

أخبار محلية بيان صادر عن عشائر النعيمات

ا

أخبار محلية نجوم عرب يشيدون بتألق النشامى في كأس العرب ويتوقعون تمثيلا مشرفا بالمونديال

ا

أخبار محلية رئيس الوزراء يتفقد أعمال البنية التحتية التي بدأت في مشروع مدينة عمرة

ت

أخبار محلية الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية



 






الأكثر مشاهدة