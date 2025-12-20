بشرة كورية مثالية.. خطوات روتين العناية اليومي لتحقيق وجه موحد اللون

الوكيل الإخباري- مع انتشار تريندات العناية بالبشرة على الطريقة الكورية، يمكن الحصول على بشرة موحدة اللون ومشدودة وخالية من المشاكل باتباع روتين الكوريات، وفقًا لمجلة Vogue:

روتين العناية بالبشرة الكوري:

منظف البشرة: غسل البشرة مرتين يوميًا لإزالة الأتربة والعرق وبقايا المكياج ومنع انسداد المسام.

مقشر البشرة: استخدام مقشر مناسب مرة إلى مرتين أسبوعيًا للتخلص من خلايا الجلد الميت وشد البشرة.

التونر: تطبيقه يوميًا لترطيب البشرة وتوحيد لونها ومقاومة البقع والتصبغات.

السيروم: يزوّد البشرة بالفيتامينات والزيوت الطبيعية لتعزيز الترطيب ومرونة الجلد ومكافحة التجاعيد.

كريم العين: يُستعمل قبل النوم لمعالجة الهالات السوداء والانتفاخات وشد الجلد حول العينين.

كريم الترطيب: يغلق الروتين بترطيب غني بالمكونات الطبيعية لتعزيز حاجز البشرة ومنع المشكلات.

باتباع هذا الروتين اليومي والأسبوعي، يمكن الحصول على بشرة صحية ومشرقة ومشدودة على الطريقة الكورية.