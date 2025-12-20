بشرة كورية مثالية.. خطوات روتين العناية اليومي لتحقيق وجه موحد اللون

روتين العناية بالبشرة الكوري:
منظف البشرة: غسل البشرة مرتين يوميًا لإزالة الأتربة والعرق وبقايا المكياج ومنع انسداد المسام.
مقشر البشرة: استخدام مقشر مناسب مرة إلى مرتين أسبوعيًا للتخلص من خلايا الجلد الميت وشد البشرة.
التونر: تطبيقه يوميًا لترطيب البشرة وتوحيد لونها ومقاومة البقع والتصبغات.
السيروم: يزوّد البشرة بالفيتامينات والزيوت الطبيعية لتعزيز الترطيب ومرونة الجلد ومكافحة التجاعيد.
كريم العين: يُستعمل قبل النوم لمعالجة الهالات السوداء والانتفاخات وشد الجلد حول العينين.
كريم الترطيب: يغلق الروتين بترطيب غني بالمكونات الطبيعية لتعزيز حاجز البشرة ومنع المشكلات.
