بشرتِك سر جمالِك.. 5 عادات ليلية تضر بصحتها

الوكيل الإخباري- الحفاظ على نضارة البشرة هو هدف تسعى إليه جميع النساء، ولكن هناك عادات خاطئة تقوم بها بعض السيدات ليلًا تجعل بشرتهن أقل جمالًا.

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عادات تضر بالبشرة ليلًا

النوم بالمكياج

بعض النساء لا يهتمن بتنظيف الوجه من آثار مستحضرات التجميل ليلًا، دون أن يدركن أن النوم بالمكياج يؤدي إلى انسداد مسام البشرة وظهور الرؤوس السوداء والبثور.



غسل الوجه بالماء الساخن

يستحسن غسل الوجه بالماء البارد أو الفاتر قبل النوم، لأن المياه الساخنة تفقد البشرة زيوتها الطبيعية، مما يعرضها للجفاف.



عدم ترطيب البشرة

يجب ترطيب الوجه قبل الخلود إلى النوم باستخدام الكريم أو اللوشن المناسب لنوع البشرة، وهذا ما تغفله بعض النساء، مما يعرضهن لجفاف الجلد.



إهمال شرب الماء

تشير بعض الدراسات إلى أن شرب الماء هو من العادات الضرورية للحفاظ على نضارة وترطيب وحيوية ونعومة البشرة، لذلك ينبغي على النساء الاهتمام بتناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.



استخدام الهاتف قبل النوم

يقلل العديد من النساء من تأثير استعمال الهاتف المحمول ليلًا على بشرتهن، حيث أن الضوء الأزرق المنبعث من شاشة الهاتف يسبب الأرق عن طريق تثبيط إفراز هرمون النوم "الميلاتونين".



لذلك، من الضروري التوقف عن استخدام الهاتف المحمول قبل النوم بساعة على الأقل.