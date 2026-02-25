بشرتكِ في رمضان.. روتين بسيط يخلصك من "شحوب الصيام" نهائياً!

11:34 ص

الوكيل الإخباري- يستعرض التقرير دليلاً عملياً للحفاظ على نضارة وإشراقة البشرة خلال شهر رمضان، لمواجهة آثار الجفاف والإرهاق التي قد تظهر نتيجة تغيير عادات الأكل والنوم.







ويقترح الخبراء روتيناً بسيطاً ينقسم إلى فترتين؛ يبدأ الصباحي منه بتنظيف البشرة بلطف واستخدام مرطبات غنية وواقي شمس لحمايتها، بينما يركز الروتين المسائي على التنظيف العميق لإزالة الشوائب، متبوعاً بسيروم مغذٍ وكريم ليلي يساعد على ترميم الخلايا.



كما يشدد التقرير على أن العناية الخارجية لا تكفي وحدها، بل يجب تعزيزها بشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، والتركيز على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات.





وينصح الخبراء بضرورة تجنب السوائل التي تحتوي على الكافيين والسكريات العالية، لكونها تساهم في فقدان رطوبة الجلد، مؤكدين أن الالتزام بهذا الجدول يضمن بشرة صحية طوال أيام الصيام.









