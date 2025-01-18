بطانية يمكنك ارتداؤها.. إقبال واسع على هذا الزي الشتوي

وأفادت صحيفة "دايلي ميل" بوجود تخفيضات هائلة على "Oodie" في موسم "Ultimate Winter Clearance Sale"، حيث يتم عرض البطانية بسعر 29 جنيهاً إسترلينياً فقط. وتزداد شعبية هذه البطانية في المملكة المتحدة مع دخول فصل الشتاء، وارتفاع درجات الحرارة المنخفضة، حيث أصبح هذا المنتج أكثر جذباً من أي وقت مضى.
تتميز البطانية بكونها ذات مقاس كبير يصل إلى أسفل الركبة، مما جعل مرتديها يثنون على راحتها ودفئها، إلى درجة أنهم لم يعودوا يهتمون بفواتير التدفئة. كما أكد العديد من المستخدمين أنها مناسبة للنزهات الصباحية أو الجلوس على الأريكة في أوقات الراحة.
وقد شهد الكثيرون هذه البطانية القابلة للارتداء في برنامج "Shark Tank"، حيث اعتبرها مختصون في الأزياء واحدة من أبرز صيحات الأزياء الشتوية التي تناسب الجميع بلا استثناء.
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