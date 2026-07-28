بعد إزالة الأكريليك.. خطوات لاستعادة صحة أظافرك

وينصح الخبراء بقص الأظافر وإبقائها قصيرة خلال فترة التعافي، واستخدام زيوت مرطبة مثل زيت اللوز أو فيتامين هـ، إلى جانب ارتداء القفازات أثناء التنظيف، وتجنب المقويات القاسية، مع الحرص على تناول البروتين والبيوتين والزنك لدعم نمو الأظافر.
ويستغرق تعافي الظفر الطبيعي عادةً من 3 إلى 6 أشهر، وهي الفترة اللازمة لنمو ظفر جديد واستبدال الجزء المتضرر.
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