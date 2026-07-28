بعد إزالة الأكريليك.. خطوات لاستعادة صحة أظافرك

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الوكيل الإخباري- قد تبدو الأظافر ضعيفة ورقيقة بعد إزالة الأكريليك أو الهارد جل، إلا أن استعادة صحتها ممكنة باتباع روتين عناية مناسب يعتمد على الترطيب والحماية والتغذية. اضافة اعلان





وينصح الخبراء بقص الأظافر وإبقائها قصيرة خلال فترة التعافي، واستخدام زيوت مرطبة مثل زيت اللوز أو فيتامين هـ، إلى جانب ارتداء القفازات أثناء التنظيف، وتجنب المقويات القاسية، مع الحرص على تناول البروتين والبيوتين والزنك لدعم نمو الأظافر.



ويستغرق تعافي الظفر الطبيعي عادةً من 3 إلى 6 أشهر، وهي الفترة اللازمة لنمو ظفر جديد واستبدال الجزء المتضرر.





