بعد عقود من الغياب.. نظارات فيروز تعود إلى صيف 2026

وأوضح منسق الأزياء اللبناني إيلي مشنتف أن النظارات أصبحت تضاهي الحقائب والأحذية في قدرتها على التعبير عن الهوية، مشيرًا إلى عودة الإطارات الكبيرة والمنحوتة، والنظارات الرياضية الأنيقة، والإطارات المعدنية فائقة النحافة كأبرز صيحات الموسم المقبل.
وأكد مشنتف أن المصممين لا يعيدون إنتاج تصاميم الماضي، بل يعيدون تقديمها بلمسات عصرية، مستوحين من أيقونات مثل فيروز وجاكلين كينيدي وصوفيا لورين، اللواتي أصبحت نظاراتهن جزءًا من صورتهن البصرية.
وأشار إلى استمرار حضور الألوان المختلفة للعدسات، مثل العنبر والعسلي والزيتوني والأزرق الفاتح، إلى جانب استخدام خامات أخف وأكثر استدامة.
وشدد على أن اختيار النظارة المناسبة لا يعتمد على الموضة فقط، بل على ملامح الوجه وشخصية الشخص، مؤكدًا أن القطعة الناجحة هي التي تعكس أسلوب صاحبها وليس مجرد اتباع للصيحات.
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