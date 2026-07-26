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بعد عقود من الغياب.. نظارات فيروز تعود إلى صيف 2026

صث
تعبيرية
 
الأحد، 26-07-2026 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   لم تعد النظارات الشمسية مجرد إكسسوار لإكمال الإطلالة، بل أصبحت عنصرًا يعكس شخصية صاحبها وأسلوبه، مع اتجاهات موضة 2026 التي تجمع بين استلهام أرشيف الماضي والتصاميم الحديثة.

وأوضح منسق الأزياء اللبناني إيلي مشنتف أن النظارات أصبحت تضاهي الحقائب والأحذية في قدرتها على التعبير عن الهوية، مشيرًا إلى عودة الإطارات الكبيرة والمنحوتة، والنظارات الرياضية الأنيقة، والإطارات المعدنية فائقة النحافة كأبرز صيحات الموسم المقبل.

وأكد مشنتف أن المصممين لا يعيدون إنتاج تصاميم الماضي، بل يعيدون تقديمها بلمسات عصرية، مستوحين من أيقونات مثل فيروز وجاكلين كينيدي وصوفيا لورين، اللواتي أصبحت نظاراتهن جزءًا من صورتهن البصرية.

وأشار إلى استمرار حضور الألوان المختلفة للعدسات، مثل العنبر والعسلي والزيتوني والأزرق الفاتح، إلى جانب استخدام خامات أخف وأكثر استدامة.

وشدد على أن اختيار النظارة المناسبة لا يعتمد على الموضة فقط، بل على ملامح الوجه وشخصية الشخص، مؤكدًا أن القطعة الناجحة هي التي تعكس أسلوب صاحبها وليس مجرد اتباع للصيحات.

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الفنانة اللبنانية فيروز

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صوفيا لورين 

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جاكلين كينيدي

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