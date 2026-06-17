بقع بيضاء على الأظافر.. أسباب شائعة ومؤشرات صحية لا يجب تجاهلها

ومن أبرز أسباب ظهورها: الحساسية تجاه بعض مستحضرات الأظافر، والعدوى الفطرية، وإصابات الظفر الناتجة عن الصدمات أو قضم الأظافر، إضافة إلى نقص بعض المعادن مثل الزنك والحديد والكالسيوم، وإن كان ذلك نادرًا لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا.
كما قد ترتبط هذه البقع، في حالات أقل شيوعًا، ببعض الأدوية أو الأمراض المزمنة مثل السكري، وفقر الدم، وأمراض القلب والكلى، أو ببعض الاضطرابات الوراثية النادرة.
وللوقاية، يُنصح بالعناية بالأظافر، وتجنب الإصابات والمواد الكيميائية المهيجة، والحفاظ على ترطيب الأظافر، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالزنك والمعادن الأساسية.
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