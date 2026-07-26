بنطال الكابري يعود بقوة في موضة صيف 2026 - صور

قدّمت دور الأزياء العالمية بنطال الكابري برؤية حديثة، كما اعتمدته نجمات، منهن بيلا حديد وجينيفر لوبيز، إلى جانب مدونات الموضة، من خلال إطلالات متنوعة تناسب مختلف الأذواق.
ومن أبرز طرق تنسيقه هذا الموسم:
مع نقشة البولكا دوت لإطلالة مسائية أنيقة.
مع بليزر أبيض لإطلالة شبه رسمية عصرية.
مع جاكيت قصير لإبراز تناسق القوام.
بأسلوب الستريت ستايل مع تيشيرت وحذاء بكعب منخفض لإطلالة عفوية.
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