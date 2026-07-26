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بنطال الكابري يعود بقوة في موضة صيف 2026 - صور

ers
تعبيرية
 
الأحد، 26-07-2026 09:23 ص

الوكيل الإخباري-   ارتبط بنطال الكابري بأناقة نجمات الخمسينيات والستينيات، وفي مقدمتهن أودري هيبورن وبريجيت باردو.

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ويعود هذا التصميم بقوة في موضة صيف 2026 بقصّات عصرية وأساليب تنسيق تمنحه حضورًا متجددًا.

قدّمت دور الأزياء العالمية بنطال الكابري برؤية حديثة، كما اعتمدته نجمات، منهن بيلا حديد وجينيفر لوبيز، إلى جانب مدونات الموضة، من خلال إطلالات متنوعة تناسب مختلف الأذواق.

ومن أبرز طرق تنسيقه هذا الموسم:

مع نقشة البولكا دوت لإطلالة مسائية أنيقة.

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مع توب البيبلوم لإطلالة محتشمة وكلاسيكية.

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مع بليزر أبيض لإطلالة شبه رسمية عصرية.

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مع جاكيت قصير لإبراز تناسق القوام.

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بأسلوب الستريت ستايل مع تيشيرت وحذاء بكعب منخفض لإطلالة عفوية.

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