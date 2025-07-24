بين البحر والشمس... هكذا تحافظين على صحة شعركِ

الوكيل الإخباري- في موسم الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة، لا شيء يُضاهي متعة التسمير (البرونزاج) والاستلقاء تحت أشعة الشمس على الشاطئ أو بجانب المسبح. لكن في خضم السعي وراء السُمرة الذهبية، غالبًا ما يُهمل الكثيرون العناية بالشعر، رغم أن أشعة الشمس قد تلحق به أضرارًا لا تقل خطورة عن تلك التي تصيب البشرة.





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☀️ أضرار الشمس على الشعر

التعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة يمكن أن يغيّر لون الشعر، فيفقد حيويته ولمعانه، ويتحول تدريجيًا إلى درجات أفتح تميل للنحاسي، بسبب تأثير الشمس المشابه لعملية التبييض. كما أن أشعة الشمس تضعف بنية الشعرة، ما يؤدي إلى الجفاف، التقصف، هشاشة الأطراف، وتجعد الشعر.



👩‍🦰 الشعر الخفيف أكثر عرضة للخطر

يُعد الشعر الخفيف أو الفاتح (كالأشقر والبني الفاتح) أكثر تأثرًا بأشعة الشمس، نظرًا لافتقاره إلى الصبغة والكثافة التي تساعد على امتصاص الأشعة فوق البنفسجية. في المقابل، يتمتع الشعر الداكن والكثيف بحماية طبيعية نسبية.



🧢 نصائح لحماية الشعر أثناء البرونزاج:

اختيار الوقت المناسب للتعرض للشمس:

يُفضل الخروج في الصباح الباكر أو بعد الرابعة عصرًا، لتقليل التعرّض للأشعة فوق البنفسجية التي تبلغ ذروتها منتصف النهار.

ارتداء القبعة أو الوشاح:

القبعات القماشية أو الأوشحة الخفيفة تساعد على حماية فروة الرأس وبصيلات الشعر من الحرارة المباشرة.

الوقاية أثناء السباحة:

سواء في البحر أو المسبح، من الأفضل ارتداء قبعة سباحة أو لفّ الشعر بوشاح خفيف، لتجنّب تأثير الملح والكلور على الشعر.

استخدام واقي الشمس المخصص للشعر:

كما تحتاج البشرة إلى الحماية، يُفضل استخدام رذاذ واقٍ من الشمس للشعر لتشكيل طبقة عازلة ضد الأشعة الضارة.

قناع مرطّب قبل التسمير:

تطبيق ماسك مرطب قبل التعرض للشمس يمنح الشعر حاجز حماية إضافي ويقلل من فقدان الرطوبة.



🚿 العناية بالشعر بعد التعرّض للشمس:

تجنّب الماء الساخن:

اغسلي شعرك بماء فاتر لتفادي المزيد من الجفاف.

غسل الشعر بلطف:

استخدمي شامبو مرطباً وخاليًا من الكبريتات، مع تدليك فروة الرأس بلطف.

الترطيب العميق:

طبّقي ماسك ترطيب مرة أو مرتين أسبوعيًا لاستعادة مرونة الشعر ولمعانه الطبيعي.



في النهاية، لا يعني الاستمتاع بالصيف أن تهملي شعركِ. ببعض الخطوات البسيطة والمنتجات المناسبة، يمكنكِ الحفاظ على شعر صحي ولامع طوال الموسم، من دون التخلّي عن متعة الشمس أو لون السُمرة المحبّب.



