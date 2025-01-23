تأثير النوم على جمال البشرة

الوكيل الإخباري- النوم الجيد هو أحد العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على جمال البشرة وصحتها. إليك كيف يؤثر النوم على البشرة:

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- إصلاح وتجديد الخلايا: أثناء النوم، يحدث تجديد خلايا البشرة بشكل أسرع. البشرة تحتاج إلى وقت للراحة والتجدد بعد التعرض للعوامل البيئية مثل التلوث، أشعة الشمس، وأي إجهاد يومي. في أثناء النوم العميق، يزداد إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الذي يساعد في الحفاظ على مرونة البشرة ويمنع التجاعيد.

- تحسين لون البشرة: قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء تحت العينين، وتبدو البشرة شاحبة ومتعبة. النوم الجيد يساعد في تحسين الدورة الدموية ويمنح البشرة مظهرًا أكثر نضارة وإشراقًا.

- إفراز هرمونات النمو: في أثناء النوم العميق، تفرز الغدة النخامية هرمون النمو الذي يساعد على إصلاح الأنسجة التالفة، ويعزز من صحة الجلد ويمنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

- التقليل من الالتهابات وحب الشباب: النوم غير الكافي يمكن أن يزيد من مستويات هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)، الذي يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم وبالتالي زيادة احتمالية ظهور حب الشباب. - النوم الجيد يساعد على تقليل هذا التوتر وبالتالي يقلل من الالتهابات في البشرة.

- إعادة التوازن: النوم يعيد توازن الهرمونات في الجسم، مما يحسن من إنتاج الزيوت الطبيعية للبشرة، ويحافظ على ترطيبها. كما يقلل من فرص الإصابة بالجفاف أو الزيوت الزائدة.

- تقليل علامات الشيخوخة: مع مرور الوقت، عدم الحصول على نوم كافٍ قد يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بشكل أسرع. عندما لا يحصل الجسم على قسط كافٍ من النوم، يصبح الجلد أكثر عرضة للتلف.

نصيحة: للحصول على أقصى استفادة من نومك لتحسين جمال بشرتك، تأكد من الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة في بيئة هادئة ومظلمة. كما يُفضل أن تتبع روتينًا للعناية بالبشرة قبل النوم مثل تنظيف الوجه وترطيبه.