السبت 2026-01-10 01:47 م

تأثير خسارة الوزن على البشرة وكيفية العناية بها

ى
تعبيرية
 
السبت، 10-01-2026 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   عند فقدان الوزن، قد تلاحظين تغييرات على بشرتك لا تقل أهمية عن مظهر الجسم، مثل:
ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.
ترهل البشرة وفقدان الامتلاء والإشراق.
مظهر أكبر سنًا أحيانًا.

أسباب تأثير خسارة الوزن على الجلد
انخفاض الدهون تحت الجلد: فقدان الدهون يجعل البشرة أقل امتلاءً وحيوية.
نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية: الأنظمة الغذائية غير المتوازنة تؤثر سلبًا على إشراق البشرة.
تراجع الكولاجين والإيلاستين: فقدان الوزن السريع قد يقلل من مرونة الجلد ويزيد الترهل.


نصائح لحماية البشرة أثناء خسارة الوزن
ابدئي العناية مبكرًا: لا تنتظري حتى تظهر علامات الترهل أو التجاعيد.
استشارة طبيب أو أخصائي تجميل: لتقييم حالة البشرة وتحديد الحلول المناسبة.
اتباع نظام غذائي متوازن: غني بالفيتامينات والمعادن لتعزيز صحة الجلد ومرونته.
ترطيب البشرة واستخدام مستحضرات مناسبة: لتجنب الجفاف وفقدان الإشراق.

علاجات تحفيز الكولاجين والإيلاستين: قد يوصي بها الطبيب لتحسين مرونة البشرة وتجديدها.

 

 رغم أن هذه التغييرات قد تكون مزعجة، فهي أمر طبيعي يرافق فقدان الوزن، ويمكن تقليل تأثيرها بالاعتناء بالبشرة بشكل مبكر واتباع النصائح الصحية.

 

 ويب طب 

 
 


