تأثير خسارة الوزن على البشرة وكيفية العناية بها

الوكيل الإخباري- عند فقدان الوزن، قد تلاحظين تغييرات على بشرتك لا تقل أهمية عن مظهر الجسم، مثل:

ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.

ترهل البشرة وفقدان الامتلاء والإشراق.

مظهر أكبر سنًا أحيانًا.

أسباب تأثير خسارة الوزن على الجلد

انخفاض الدهون تحت الجلد: فقدان الدهون يجعل البشرة أقل امتلاءً وحيوية.

نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية: الأنظمة الغذائية غير المتوازنة تؤثر سلبًا على إشراق البشرة.

تراجع الكولاجين والإيلاستين: فقدان الوزن السريع قد يقلل من مرونة الجلد ويزيد الترهل.



نصائح لحماية البشرة أثناء خسارة الوزن

ابدئي العناية مبكرًا: لا تنتظري حتى تظهر علامات الترهل أو التجاعيد.

استشارة طبيب أو أخصائي تجميل: لتقييم حالة البشرة وتحديد الحلول المناسبة.

اتباع نظام غذائي متوازن: غني بالفيتامينات والمعادن لتعزيز صحة الجلد ومرونته.

ترطيب البشرة واستخدام مستحضرات مناسبة: لتجنب الجفاف وفقدان الإشراق.

علاجات تحفيز الكولاجين والإيلاستين: قد يوصي بها الطبيب لتحسين مرونة البشرة وتجديدها.

رغم أن هذه التغييرات قد تكون مزعجة، فهي أمر طبيعي يرافق فقدان الوزن، ويمكن تقليل تأثيرها بالاعتناء بالبشرة بشكل مبكر واتباع النصائح الصحية.