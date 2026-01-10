تأثير خسارة الوزن على البشرة وكيفية العناية بها

ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة.
ترهل البشرة وفقدان الامتلاء والإشراق.
مظهر أكبر سنًا أحيانًا.
أسباب تأثير خسارة الوزن على الجلد
انخفاض الدهون تحت الجلد: فقدان الدهون يجعل البشرة أقل امتلاءً وحيوية.
نقص الفيتامينات والعناصر الغذائية: الأنظمة الغذائية غير المتوازنة تؤثر سلبًا على إشراق البشرة.
تراجع الكولاجين والإيلاستين: فقدان الوزن السريع قد يقلل من مرونة الجلد ويزيد الترهل.
نصائح لحماية البشرة أثناء خسارة الوزن
ابدئي العناية مبكرًا: لا تنتظري حتى تظهر علامات الترهل أو التجاعيد.
استشارة طبيب أو أخصائي تجميل: لتقييم حالة البشرة وتحديد الحلول المناسبة.
اتباع نظام غذائي متوازن: غني بالفيتامينات والمعادن لتعزيز صحة الجلد ومرونته.
ترطيب البشرة واستخدام مستحضرات مناسبة: لتجنب الجفاف وفقدان الإشراق.
-
أخبار متعلقة
-
طريقة عمل حمام الزيت
-
مكياج الشتاء: ألوان تضيف الدفء والحيوية لبشرتك
-
لماذا تزداد الهالات الداكنة حول العينين سوءاً في الشتاء؟
-
هذا ما يفعله حمض الفيروليك لتعزيز إشراق البشرة
-
7 نصائح جمالية يجب اتباعها لبشرة أفضل في عام 2026
-
الفيتامينات الأساسية لتعزيز صحة الشعر ومنع التساقط
-
"أقنعة الفحم".. بين الوهم الجمالي وخطر تضرر البشرة
-
أبرزها علاج الهالات الداكنة.. فوائد مذهلة للقهوة على البشرة