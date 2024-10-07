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تألقي بالتورمالين الوردي في أكتوبر

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 07-10-2024 12:45 م

الوكيل الإخباري-   يُعتبر اللون الوردي رمزًا للحب والرقة والأنوثة، ويرتبط بالهدوء والسلام. كما يكتسب في شهر أكتوبر دلالة إضافية، إذ يُستخدم للتوعية بسرطان الثدي؛ ما يجعله وسيلة ورمزًا للتضامن مع المرضى والمتعافيات.

 لذلك، نضيف الوردي إلى إطلالاتنا بطرق مختلفة تُساهم في نشر الوعي والتذكير بأهمية المتابعة الصحية للوقاية من المرض أو اكتشافه في مراحله الأولى.

وبما أننا في أكتوبر، اخترنا أن نتعرف عن قرب على واحد من أشهر الأحجار الكريمة الوردية، وحجر مواليد هذا الشهر، التورمالين الوردي.

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التورمالين الوردي حجر بخت شهر أكتوبر
 
يُعتبر التورمالين الوردي حجر البخت الأحدث لشهر أكتوبر. يأتي الاسم من كلمة "تورامالي" في اللغة السنهالية، والتي تعني "حجر بألوان مختلطة"، فهو غالبًا ما يتمتع بألوان متعددة في بلورة واحدة.

 

وفقًا لموقع معهد الأحجار الكريمة في أمريكا، كان يُعتقد أن ألوان التورمالين المختلفة تمتلك خصائص علاجية فريدة. يُقال إن التورمالين الأسود يحمي مرتديه، ويمنحه ثقة بالنفس، أما التورمالين الوردي، فيجسد الحب ويرتبط بالرحمة واللطف.


بينما يُعزز التورمالين الأخضر الشجاعة والقوة والقدرة على التحمل. يُهدى التورمالين للاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة للزواج.

 
gnews

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