تألقي بالتورمالين الوردي في أكتوبر

لذلك، نضيف الوردي إلى إطلالاتنا بطرق مختلفة تُساهم في نشر الوعي والتذكير بأهمية المتابعة الصحية للوقاية من المرض أو اكتشافه في مراحله الأولى.
وبما أننا في أكتوبر، اخترنا أن نتعرف عن قرب على واحد من أشهر الأحجار الكريمة الوردية، وحجر مواليد هذا الشهر، التورمالين الوردي.
يُعتبر التورمالين الوردي حجر البخت الأحدث لشهر أكتوبر. يأتي الاسم من كلمة "تورامالي" في اللغة السنهالية، والتي تعني "حجر بألوان مختلطة"، فهو غالبًا ما يتمتع بألوان متعددة في بلورة واحدة.
بينما يُعزز التورمالين الأخضر الشجاعة والقوة والقدرة على التحمل. يُهدى التورمالين للاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة للزواج.
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