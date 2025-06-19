تجعل بشرتك أكثر إشراقا ونضارة.. ما سر مضادات الأكسدة؟

شيخوخة مبكرة (تجاعيد وفقدان نضارة)
بقع داكنة
احمرار والتهاب البشرة
ضعف الحاجز الواقي للبشرة
زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد
فوائد مضادات الأكسدة للبشرة:
تحارب التجاعيد
توحّد لون البشرة
تقلل الالتهاب
تدعم تجدد الخلايا
تعزز حماية البشرة من الشمس
أهم مضادات الأكسدة للبشرة:
فيتامين C: لإشراقة وشد البشرة
فيتامين E: للترطيب والحماية
الريتينول (فيتامين A): لتجديد الخلايا
الشاي الأخضر: لتهدئة الالتهاب
CoQ10: يعزز طاقة الخلايا ويحارب التلف
📌 نصيحة: اختاري منتجات تحتوي على هذه العناصر، وتناولي فواكه وخضار غنية بها لنتائج أفضل.
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