تجعل بشرتك أكثر إشراقا ونضارة.. ما سر مضادات الأكسدة؟

الوكيل الإخباري- مضادات الأكسدة ليست مجرد موضة للعناية بالبشرة، فهي عنصر أساسي لبشرة صحية وقوية، وتكمن أهميها في كبح عدوها اللدود "الجذور الحرة"، وهذه الجزيئات شديدة عدم الاستقرار هي أثر جانبي لا إرادي لوظائف الجسم الأيضية، ولكن وجودها يزداد بشكل كبير بفعل عوامل خارجية مثل الأشعة فوق البنفسجية للشمس، والتلوث البيئي، ودخان السجائر، وحتى التوتر.

اضافة اعلان

مضادات الأكسدة تحمي البشرة من الجذور الحرة، وهي جزيئات ضارة تسبب:

شيخوخة مبكرة (تجاعيد وفقدان نضارة)

بقع داكنة

احمرار والتهاب البشرة

ضعف الحاجز الواقي للبشرة

زيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد

فوائد مضادات الأكسدة للبشرة:

تحارب التجاعيد

توحّد لون البشرة

تقلل الالتهاب

تدعم تجدد الخلايا

تعزز حماية البشرة من الشمس

أهم مضادات الأكسدة للبشرة:

فيتامين C: لإشراقة وشد البشرة

فيتامين E: للترطيب والحماية

الريتينول (فيتامين A): لتجديد الخلايا

الشاي الأخضر: لتهدئة الالتهاب

CoQ10: يعزز طاقة الخلايا ويحارب التلف



📌 نصيحة: اختاري منتجات تحتوي على هذه العناصر، وتناولي فواكه وخضار غنية بها لنتائج أفضل.