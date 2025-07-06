تحذير طبي من الماسكارا المقاومة للماء.. قد تضر العيون

الوكيل الإخباري- حذّرت الدكتورة جاكلين بيلتز، طبيبة العيون الأسترالية، من الاستخدام المتكرر للماسكارا المقاومة للماء، مؤكدة أنها قد تُسبب جفافًا شديدًا في العيون، إلى جانب أعراض مزعجة مثل الحرقة، الاحمرار، وعدم وضوح الرؤية.

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الأسباب:

تحتوي هذه الماسكارا على مكونات مجففة تؤثر سلبًا على الغشاء الدمعي، وهو الطبقة المسؤولة عن ترطيب العين.

صعوبة إزالتها تتطلب فركًا قويًا واستخدام مواد كيميائية قاسية، ما يزيد من تهيّج العيون الحساسة.



تحذيرات إضافية من خبراء:

أكد الدكتور جوليان بروسيا، طبيب العيون الكندي، أن المكياج المقاوم للماء قد يُفاقم حالات خلل غدد ميبوميان، وهي الغدد المسؤولة عن إفراز الدهون التي تحفظ توازن الدموع.



كما نبّهت الطبيبة هدى مينهاس إلى وجود مواد كيميائية خطيرة في بعض أنواع الماسكارا المقاومة للماء، مثل:

بوتيل هيدروكسي أنيسول: مادة مصنفة كمسرطنة محتملة.

كلوريد البنزالكونيوم: يمكن أن يقتل خلايا الغدد الدهنية في العين خلال 15 دقيقة.

الفورمالديهايد: يسبب التهابات وقد يكون مسرطنًا.

البارابين والفينوكسي إيثانول: تؤثر على الغدد الدهنية وتسبب تهيجًا.



التوصيات:

تجنّب الماسكارا المقاومة للماء قدر الإمكان، خاصة لأصحاب العيون الحساسة.

اختيار مستحضرات تجميل قابلة للذوبان في الماء وموصى بها من قبل أطباء العيون.

قراءة مكونات المستحضرات بعناية والابتعاد عن المواد المثيرة للقلق.