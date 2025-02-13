تحذير من هذه الأداة الحادة للعناية بالقدمين

وتعد مسامير القدم، التي تُعرف بأنها بقع من الجلد الخشن والسميك، من المشاكل الشائعة التي يمكن أن تسبب عدم الراحة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح. وتتكون هذه المسامير عادة بسبب الضغط على الجلد الناتج عن ارتداء أحذية غير مريحة أو غير مناسبة.
وأشار الأطباء إلى أن المتخصصين المؤهلين لا يستخدمون أدوات قاسية مثل المقشرات الحديدية، بل يفضلون استخدام أدوات آمنة مثل مقصّات الأظافر أو المبردات المخصصة للقدمين، التي تُستخدم بشكل صحيح لتجنب أي مشاكل صحية. وأكدوا على ضرورة تجنب الأدوات التي قد تسبب جروحًا أو تهيجًا في الجلد، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل ضعف الدورة الدموية أو مرض السكري.
في المقابل، أشار الأطباء إلى أنه يمكن استخدام كريمات مرطبة تحتوي على مكونات مثل اليوريا وحمض اللاكتيك لتنعيم الجلد وتقليل سماكته بطريقة أكثر أمانًا وفعالية.
-
أخبار متعلقة
-
4 خطوات لاختيار الكونسيلر المثالي لبشرتك
-
حقن البلازما للوجه: الآثار الجانبية وموانع الاستعمال
-
5 فوائد لماء الزبيب تعزز صحة شعركِ بشكل طبيعي
-
خطوات فعّالة لتنظيف البشرة بالبخار في المنزل
-
هل تريد شعرا قويا؟ اكتشف أفضل 3 مصادر طبيعية للبيوتين
-
9 عناصر غذائية تعزز نضارة بشرتك وتقلل من التجاعيد
-
كيف تصغرين أنفك بالمكياج: دليل خطوة بخطوة
-
طرق فعّالة للحصول على خصر نحيف بطريقة صحية