تحذير من هذه الأداة الحادة للعناية بالقدمين

الوكيل الإخباري- حذّر خبراء العناية بالقدم من استخدام الأدوات الحديدية، مثل تلك التي تشبه مقشرة الجبن، والتي تُستخدم في صالونات العناية بالأظافر لإزالة التشققات والمسامير. وبيّن المختصون في تقرير لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن هذه الأدوات يمكن أن تكون خشنة للغاية، وتؤدي إلى تهيج الجلد الرقيق في القدمين، مما قد يسبب تقرحات أو حتى عدوى.

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وتعد مسامير القدم، التي تُعرف بأنها بقع من الجلد الخشن والسميك، من المشاكل الشائعة التي يمكن أن تسبب عدم الراحة إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح. وتتكون هذه المسامير عادة بسبب الضغط على الجلد الناتج عن ارتداء أحذية غير مريحة أو غير مناسبة.



وأشار الأطباء إلى أن المتخصصين المؤهلين لا يستخدمون أدوات قاسية مثل المقشرات الحديدية، بل يفضلون استخدام أدوات آمنة مثل مقصّات الأظافر أو المبردات المخصصة للقدمين، التي تُستخدم بشكل صحيح لتجنب أي مشاكل صحية. وأكدوا على ضرورة تجنب الأدوات التي قد تسبب جروحًا أو تهيجًا في الجلد، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل ضعف الدورة الدموية أو مرض السكري.



في المقابل، أشار الأطباء إلى أنه يمكن استخدام كريمات مرطبة تحتوي على مكونات مثل اليوريا وحمض اللاكتيك لتنعيم الجلد وتقليل سماكته بطريقة أكثر أمانًا وفعالية.