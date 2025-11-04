تحذير من 6 عادات تُدمّر الشعر المبلل دون أن تدري!

الوكيل الإخباري- يحذر خبراء العناية بالشعر من أن بعض التصرفات اليومية، رغم بساطتها، قد تُضعف الشعر المبلل وتجعلَه عرضة للتقصف والتساقط.

🔹 أهم الأخطاء الشائعة:

تسريح الشعر بقوة: يسبب تكسره، ويفضل استخدام فرشاة ناعمة من الأطراف نحو الجذور.

فركه بالمنشفة: يؤدي إلى تجعد الشعر، والأفضل تجفيفه بلطف باستخدام منشفة مايكروفايبر أو قميص قطني.

النوم بشعر مبلل: يسبب تهيج فروة الرأس وتكسر الشعر، لذا ينصح بتجفيفه أو ربطه فضفاضًا.

ربط الشعر بشدة: يضعف الجذور ويؤدي إلى التساقط، ويفضل استخدام ربطة حريرية أو مشبك ناعم.

إهمال واقي الحرارة: يضر ألياف الشعر عند استخدام أدوات التصفيف الساخنة.

استخدام المكواة على شعر مبلل: يتسبب بانفجار ألياف الشعر وتقصّفها.



كما حذر الخبراء من إكسسوارات تؤذي الشعر مثل النظارات الموضوعة على الرأس أو القلادات التي تتشابك مع الخصلات.