الثلاثاء 2025-11-04 05:28 م
 

تحذير من 6 عادات تُدمّر الشعر المبلل دون أن تدري!

تعبيرية
 
الثلاثاء، 04-11-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري-   يحذر خبراء العناية بالشعر من أن بعض التصرفات اليومية، رغم بساطتها، قد تُضعف الشعر المبلل وتجعلَه عرضة للتقصف والتساقط.

🔹 أهم الأخطاء الشائعة:
تسريح الشعر بقوة: يسبب تكسره، ويفضل استخدام فرشاة ناعمة من الأطراف نحو الجذور.
فركه بالمنشفة: يؤدي إلى تجعد الشعر، والأفضل تجفيفه بلطف باستخدام منشفة مايكروفايبر أو قميص قطني.

النوم بشعر مبلل: يسبب تهيج فروة الرأس وتكسر الشعر، لذا ينصح بتجفيفه أو ربطه فضفاضًا.
ربط الشعر بشدة: يضعف الجذور ويؤدي إلى التساقط، ويفضل استخدام ربطة حريرية أو مشبك ناعم.
إهمال واقي الحرارة: يضر ألياف الشعر عند استخدام أدوات التصفيف الساخنة.
استخدام المكواة على شعر مبلل: يتسبب بانفجار ألياف الشعر وتقصّفها.


كما حذر الخبراء من إكسسوارات تؤذي الشعر مثل النظارات الموضوعة على الرأس أو القلادات التي تتشابك مع الخصلات.


النتيجة: هذه العادات البسيطة قد تكون السبب الخفي وراء تلف الشعر وفقدانه للحيوية.

 
 
الأكثر مشاهدة