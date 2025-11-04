تحذير من 6 عادات تُدمّر الشعر المبلل دون أن تدري!

🔹 أهم الأخطاء الشائعة:
تسريح الشعر بقوة: يسبب تكسره، ويفضل استخدام فرشاة ناعمة من الأطراف نحو الجذور.
فركه بالمنشفة: يؤدي إلى تجعد الشعر، والأفضل تجفيفه بلطف باستخدام منشفة مايكروفايبر أو قميص قطني.
ربط الشعر بشدة: يضعف الجذور ويؤدي إلى التساقط، ويفضل استخدام ربطة حريرية أو مشبك ناعم.
إهمال واقي الحرارة: يضر ألياف الشعر عند استخدام أدوات التصفيف الساخنة.
استخدام المكواة على شعر مبلل: يتسبب بانفجار ألياف الشعر وتقصّفها.
كما حذر الخبراء من إكسسوارات تؤذي الشعر مثل النظارات الموضوعة على الرأس أو القلادات التي تتشابك مع الخصلات.
النتيجة: هذه العادات البسيطة قد تكون السبب الخفي وراء تلف الشعر وفقدانه للحيوية.
