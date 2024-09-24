تخزين الكولاجين.. أحدث صيحات عالم الجمال والعناية بالبشرة

الوكيل الإخباري- تدرك عاشقات العناية بالبشرة أن الكولاجين، الذي يشكل حوالي 75% من بشرتنا، هو أحد العناصر الأساسية، التي تحافظ على مظهر بشرتنا الشاب، والصحي، والمشرق. لذلك، ليس من المستغرب أن يكون «تخزين الكولاجين» هو المصطلح الجديد، الذي يجتاح صناعة الجمال. و«تخزين الكولاجين» نهج استباقي؛ للحفاظ على بشرة ناعمة وممتلئة ومشرقة، من خلال الحفاظ على مستويات الكولاجين، وزيادتها، قبل أن تنخفض بشكل طبيعي. لكن، ما المقصود، فعلياً، بـ«تخزين الكولاجين»؟



ما الكولاجين؟



الكولاجين بروتين، يشكل ما بين 25 إلى 40% من إجمالي محتوى البروتين في أجسامنا، ويوفر الهيكل والقوة والدعم لعضلاتنا، وبشرتنا، والأنسجة الضامة، والعظام؛ فهو المسؤول عن مرونة البشرة، ومظهرها الشاب الممتلئ. ومع تقدمنا في العمر، يتباطأ إنتاج الكولاجين؛ ما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة، والترهل، وعلامات الشيخوخة الأخرى.

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انخفاض الكولاجين:



تنتج أجسامنا الكولاجين، بشكل طبيعي، لكن بمجرد وصولنا إلى منتصف العشرينيات، يبدأ إنتاج الكولاجين في التراجع. وبحلول سن الثلاثين، نفقد حوالي 1% من الكولاجين كل عام، وهذا الانخفاض بداية عملية الشيخوخة، ما يؤدي إلى فقدان البشرة شدتها، ومرونتها. ويمكن أن تتدهور مستويات الكولاجين بشكل أسرع؛ نتيجة التعرض للعوامل البيئية الضارة، مثل: الشمس، والعادات الحياتية كالتدخين.



«تخزين الكولاجين»:



«تخزين الكولاجين» هو الحل المبتكر في صناعة الجمال؛ لمواجهة هذا الانخفاض الطبيعي. وبدلاً من محاولة عكس التجاعيد بعد ظهورها، يركز «تخزين الكولاجين» على الحفاظ على مخزون الكولاجين الطبيعي، وتحفيزه في وقت مبكر. فكري في الأمر على أنه ادخار لمستقبل بشرتك، تماماً مثل وضع المال في حساب توفير؛ لضمان الأمان المالي على المدى الطويل، فـ«تخزين الكولاجين» يعني بناء مخزون بشرتك من الكولاجين، قبل ظهور علامات الشيخوخة الكبرى.